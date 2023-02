Romina Paci: “tenemos una gestión que habló por si sola”

Compartir esta noticia:











La precandidata a viceintendenta por la lista que encabeza Francisco Torroba, fue la última en votar a las 13 horas de hoy en la mesa 192 de la Escuela 180, cuando todavía la participación era apenas superior al 10%, y destacó la importancia de que las y los votantes a que se acerquen a elegir a sus candidatos y candidatas. Sobre el lugar de las mujeres en las listas y las críticas de ese sector a la definición de las candidaturas, aseguró que “se respetaron y se dio lugar a todos los espacios”.









Romina Paci aseguró que esta elección “es clave” porque se definen los candidatos “para lograr un cambio en la ciudad y la Provincia”.

La precandidata a viceintendenta por la lista M Cambiemos Santa Rosa votó a las 13 horas de este domingo, cuando todavía la participación apenas superaba el 10%, y llamó a los votantes a que se acerquen a sufragar.

“Es una elección particular, abrimos el cronograma electoral, en una elección voluntaria, por eso es importante que se acerquen afiliados e independientes. Estamos a mitad de jornada y queremos transmitir que es importante que se acerquen a votar para definir los candidatos para las elecciones de Mayo y para lograr un cambio en nuestra ciudad y para que nuestra Provincia seas gobernada por otro signo político”, dijo en diálogo con Plan B Noticias.

Paci consideró “importante” el número de votantes independientes que ya emitieron su voto, reconoció que la afluencia es baja, aunque se mostró esperanzada de que en la segunda mitad el número crezca.

-¿Torroba ya fue intendente. Creen que esto les da alguna ventaja sobre los otros candidatos?

-Tenemos una gestión que habló por sí sola, donde se trabajó con mucha transparencia y honestidad, y eso es lo que le vamos a devolver a las y los santarroseños.

El sector de mujeres radicales criticó el proceso de definición de las candidaturas y el armado de las listas. Consultado sobre esto, Paci aseguró que “se respetaron y se dio lugar a todos los espacios”.

“Como en todo proceso de definición hay personas que no quizás no quedan conformes con el resultado final. Pero se respetaron y se dio lugar a todos los espacios. Como mujer que comienza a participar se me dio un gran lugar y mucha confianza, y espero poder devolverle eso a quienes ponen su voto de confianza, que para eso es que estamos acá”, cerró.

