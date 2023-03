Clama su inocencia: condenado por femicidio sigue internado tras intento de suicidio

Compartir esta noticia:

El hombre condenado a cadena perpetua por el femicidio de Mirta Fetter intentó suicidarse este martes en la Alcaidía de Santa Rosa. Clama su inocencia desde el primer día: “Yo no hice ninguna, me arruinaron la vida”, afirmó en 2022, cuando se comunicó con Plan B.









Marcelo Agüera permanece bajo observación tras el intento de suicidio en la Alcaidía de Santa Rosa. Plan B pudo saber que está medicado, atado a la camilla y en estado depresivo. Fue condenado a cadena perpetua, pero desde el principio clamó por su inocencia.

Agüera mantuvo una breve relación amorosa con Mirta Fetter, quien murió a los días de haber pasado la noche en su casa, a causa de las lesiones provocadas por un golpe. El detenido afirma que se cayó, pero la justicia pampeana lo culpó por las lesiones y lo condenó por el femicidio.

Marcelo Agüera fue internado este martes en el servicio de Psiquiatría del Hospital Lucio Molas tras un intento de suicidio. Permanece en el Hospital santarroseño con guardia policial y en observación permanente.

Plan B Noticias pudo saber que Agüera intentó suicidarse, pero la rápida intervención de la policía evitó el trágico final.

Fuentes policiales indicaron que Agüera “venía amenazado con quitarse la vida y tuvo una crisis. Su defensa presentó un escrito y el juez ordenó su tratamiento”. En la causa intervino el juez de juicio Gastón Boulenaz.

Plan B pudo saber que Marcelo Agüera avisó por mensajes de audio que se iba a quitar la vida. Una de las personas que recibió los audios es su abogada defensora, Camila Aimar, quien rápidamente se comunicó con la Alcaidía para pedir su atención, confiaron fuentes policiales.

Tras las señales de alerta emitidas por Agüera y el llamado de su defensa, fue asistido por un profesional de psicología en la Alcaidía de Santa Rosa. Tras su evaluación, se pidió su inmediata internación. Fue alojado en el servicio de psiquiatría del Lucio Molas, con custodia policial.

Marcelo Agüera fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de Mirta Fetter, pero el hombre clama su inocencia desde el principio.

El 8 de febrero inició una huelga de hambre seca en la Alcaidía de Santa Rosa para clamar su inocencia.

Desde el día 7 estoy de huelga seca porque se me condenó injustamente a perpetua, yo no tendría que estar preso ni medio día ¡La chanchada que hizo la justicia! No hay ninguna prueba en contra mía”, dijo en un mensaje enviado a Plan B.

“Yo llamo a la policía, el mismo día la seccional de policía me da la libertad. Yo no hice nada”, aseveró.

“Justicia, quiero, me arruinaron la vida los jueces, me escracharon, mi hija tiene una vergüenza bárbara por esta causa. Tengo una indignación tremenda, hace un año y un mes que estoy gratis acá y condenado a perpetua”, afirmó.

Condena

Marcelo Darío Agüera fue condenado a prisión perpetua como autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer, mediando violencia de género, en perjuicio de Mirta Inés Fetter.

La sentencia fue dictada por la jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Ongaro, y los jueces Gastón Boulenaz y Andrés Olié, quienes con las pruebas reunidas durante el juicio oral dieron por probado que el 7 de enero de 2022, en su domicilio –ubicado en el barrio Los Hornos, en Toay–, el acusado golpeó a la víctima “en la cabeza con un objeto contuso, provocándole un hematoma craneal que la condujo a su fallecimiento el día 11”.

“Yo no hice ninguna, me arruinaron la vida”

El viernes 7 de enero de 2022 Mirta Fetter ingresó al hospital Segundo Taladriz de Toay con un fuerte golpe en la cabeza. El fin de semana le dan el alta y el lunes la vuelven a internar. Falleció a causa del golpe. Por el caso, la justicia detuvo a Marcelo Agüera, sospechoso del femicidio.

Detenido en la Alcaldía de Santa Rosa, el jueves 26 de julio de 2022, Agüera llamó a Plan B para comunicar que inició una huelga de hambre para reclamar su libertad: llevaba 8 meses detenido por el femicidio de Mirta Fetter.

“Comencé una huelga por mi libertad inmediata me quieren hacer cargo a mí de algo que no hice. Tengo a favor la declaración de ella ante la policía, que dijo que era un accidente, y la declaración del médico, que también dijo que era un accidente”, señaló.

“No tengo nada que esconder, los milicos de acá de Toay que están en la Alcaidía me dicen que no pueden creer lo que están viendo. Es vergonzoso”, añadió.

“Estoy pagando una abogada siendo inocente, Me arruinó la vida la chica esta, la abogada averiguó que tiene antecedentes en salud mental. La conocí en dos días, hice lo que en dos días, hace un hombre normal”, dijo desde su lugar de detención.

– ¿Qué pasó ese día?

– Recién me levantaba de dormir la siesta y voy a ver el celular. En ese momento ella se levanta y se cae descompuesta cuando llega a la cocina. Salgo corriendo a llamar a la policía. Voy a la casa del vecino para que llame a la policía. Espero en la calle, entramos con el policía a mi domicilio y ella estaba despierta. Le pido que proceda, que para eso lo llamé. La agarré de la mano y la levanto. Le lavo la cara para llevarla al hospital y en eso que la acompaño al patrullero, el policía casi me cierra la puerta en la cara. A todo eso con el susto que tuve, me pongo a lavar la remera que estaba manchada de sangre.

¿Y de dónde salió la sangre?

– Ella se había lastimado en el cachete, se cortó con el cerámico que tengo en la puerta porque no tengo cerradura, Se levantó, se descompuso, se cayó, y ahí se lastimó. La había conocido el día anterior, no encaja de ni una forma lo que quieren hacer creer que hice. Mi exmujer le dijo a la policía que yo no soy de pegarle a la mujer.

Huelga

Agüera hizo más de una huelga de hambre desde que fue detenido, para reclamar “mi libertad inmediata. “Viví un infierno acá, estoy viviendo un infierno, que la gente ha hecho marchas, pero pará, yo no hice ninguna. Si ella llevaba una vida negra, no tengo nada que ver. Si ella era alcohólica, que culpa tengo yo. Llevo 8 meses preso. Desde el momento en que caí siempre me mantuve con la misma declaración porque es la única verdad que existe ¿Me arruinaron la vida, quien me va a dar trabajo? No tengo nada que esconder ni nada que especular. Me tienen que dar la libertad porque no tengo nada que ver con la muerte”, finalizó.

