Nosotras movemos el mundo: “Visibilizamos el rol de las mujeres y los trabajos que llevan adelante”

Compartir esta noticia:

Liliana Robledo resaltó la jornada que se lleva adelante en el Medasur. Talleres, un reconocimiento a mujeres víctimas de la dictadura y espacios de reflexión, parte de las actividades de “Nosotras movemos al mundo por la democracia”.

La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, dialogó con Plan B, en la apertura de la jornada “Nosotras movemos el mundo por la democracia”, que se realizará este viernes en Santa Rosa.

“Esta es una jornada que hacemos con el Ministerio de Género y Diversidad. Somos una de las cinco provincias elegidas donde se está replicando esta actividad y lo hacemos también, en el marco de los 40 años de Democracia, por eso tenemos actividades todo el día, aquí en el Medasur y en otros distintos lugares, donde grupos de mujeres hacen una visibilización de rol y el trabajo que llevan adelante”, dijo a Plan B.

“Por ejemplo, en la Biblioteca de Malvinas Argentinas habrá una actividad, también en el Punto Digital, en el Prado Español y aquí, todo el día en el Medasur, donde una de las actividades centrales es el reconocimiento a Mujeres Víctimas de la Dictadura”, agregó la secretaria de la Mujer.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Entre las participantes, se encuentra la también pampeana Sofía Veliz, directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), que estará presente y acompañando a la Secretaría de la Mujer.

“Hoy se visibilizará todo lo que se hace con respecto a las mujeres, en distintos ámbitos. Una de las actividades más importantes será el Conversatorio que tendremos en horas de la tarde, con distintos espacios de la comunidad, tanto de la política, como el cooperativismo, los sindicatos o la cultura. Vamos a contar o pensar todas juntas, cuáles son los desafíos que tenemos en los próximos años de la democracia, cómo sostenemos la democracia al día de hoy, donde está siendo vapuleada por algunos sectores”, explicó Robledo.

“Más allá de las diferencias políticas, hay que fortalecer la democracia como objetivo principal y eso también tiene que ver con las mujeres que hacemos política y hoy venimos a reafirmar”, agregó.

Consultada sobre el proyecto presentado por mujeres de la CGT, para hacer un monumento a mujeres trabajadoras, al lado del que está frente a la municipalidad, Robledo dijo que “todo lo que sea visibilización, equiparación, equidad, es una idea válida y ojalá se pueda concretar”.

En referencia a la mejora en la brecha salarial de género, donde La Pampa está mejor posicionada que otras provincias, Robledo dijo que “todavía falta. Hemos pedido a la Fundación Mediterránea que nos envíe el informe completo. Si bien recibimos distintos reclamos y denuncias, nunca nos han llegado quejas, que a igual trabajo, diferentes remuneraciones”.

“Por eso, queremos saber cuáles son los ítems dónde se genera esa brecha. Desde la lógica, se puede pensar en una reducción horaria o tareas de cuidado que hacen las mujeres. No tenemos en claro esas diferencias, sí, que muchas mujeres se han incorporado al ámbito laboral, pero en los sectores que menos se paga”, dijo Robledo. “Entiendo que el informe tenía que ver con igual trabajo, diferente remuneración y es algo que nosotras queremos ver en detalle, dónde se genera”, agregó la secretaria de la Mujer.

Cabe señalar que este informe difundido corresponde al sector privado. “En la Provincia, el salario está equiparado y la diferencia que se puede generar es si tiene a cargo los hijos o las hijas y por ejemplo, que a los varones se les paga por esposa y a las mujeres no, pero son ítems mínimos. El salario básico y todo lo que tiene que ver con los adicionales, son iguales”.

Por último, consultada sobre la Ley de Paridad de Género y las diferencias surgidas en la oposición en la conformación de la lista, Robledo dijo que “la ley es clara. Me llamó la atención cómo quedó conformada la lista. Leí algunas declaraciones que no van en concordancia con lo que dice la ley, (la lista ganadora tenía como segunda a una mujer, que terminó octava en la conformación final) y me llamó la atención. Voy a revisar la legislación. Yo lo tengo comprendido de otra manera y la Justicia Electoral, será la que ratifique o no, el armado de esa lista”, cerró.

Programa completo Jornada “Nosotras movemos el mundo por la democracia” en La Pampa

Viernes 10 | Auditorio CC Medasur. Av. Belgrano Sur 180. Santa Rosa.

Jornada: “Experiencias y desafíos”

10:15 | Bienvenida y recibimiento a las y los presentes. Palabras de las autoridades.

10:30 | Marketing Digital – Punto Digital Santa Rosa.

11:00 | Reconocimiento a mujeres víctimas de la dictadura militar.

A 40 años del regreso de la democracia se homenajeará a las pampeanas víctimas de la dictadura militar, en reconocimiento a su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. También habrá un Homenaje a mujeres desaparecidas.

Corte almuerzo

12:30 | Cine Móvil, película y corto “Lina de Lima” y “Fuera de Campo”.

Lina de Lima de María Paz González presenta una mirada alejada de los estereotipos sobre los migrantes. En este caso, Lina es una mujer entre dos mundos. Su familia está en Perú, pero ella trabaja en Chile. En su país de origen los problemas debe manejarlos a la distancia, mientras que en el otro, ocupa circunstancialmente un lugar que le permite cierta libertad para explorarse como mujer que desea.

Fuera de Campo de Wanda Davenport es un cortometraje nacional del año 2021. A través de un recorrido sensorial, seis mujeres reconocidas de distintas áreas de la industria audiovisual, cuentan sus experiencias e incentivan a estudiantes mujeres y disidentes a convertirse en las protagonistas de sus propias historias.

15:00 | Taller de ESI comunitaria.

17:00 | Foro “Desafíos para el fortalecimiento de la Democracia”.

Participación de representantes de diferentes ámbitos, entre ellos, de gestión, legislativo, universitario, político, entre otros, con el objetivo de compartir las experiencias de estar a cargo de un espacio, sus pros y contras, los desafíos y la necesidad de establecer vínculos entre pares para fortalecer el trabajo propio. Se contará con la presencia y participación de organizaciones sociales.

Participantes: diputada provincial Alicia Mayoral; secretaria adjunta de la CGT, Marcela Urban; secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo; secretaria de Cultura, Adriana Maggio; Cooperativista, Silvana Montesino; representante del área de Género de la Cámara de Comercio, Rosalynd Valenzuela.

19:00 | Cierre musical a cargo de MAPU. Asociación Civil Músicas Autoconvocadas Pampeanas Unidas. Esta asociación de artistas mujeres se creó por la necesidad de mantener constantemente la defensa de los derechos como trabajadoras del arte y con el objeto de hacer visibles a las músicas pampeanas, a fin de que todas cuenten con las mismas oportunidades.

20:00 | Espacio de Artes CC Medasur.

Inauguración de una muestra por la Memoria, Verdad y Justicia en el marco de los 40 años del retorno de la Democracia que exhibe la historia de la organización “Abuelas de Plaza de Mayo” y una instalación en homenaje a las víctimas pampeanas de la última dictadura cívico militar.

Paralelamente, durante la jornada, habrá stands del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de La Pampa. También están convocados otros organismos provinciales como Salud y Juventud, entre otros.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios