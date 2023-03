Desalojo privado en barrio Ananía: Palleros podría recibir la vivienda en comodato

Compartir esta noticia:

Desde el IPAV señalaron que si se confirma que la titular de la vivienda nunca la habitó, perdería sus derechos y podría otorgarse, previo comodato o nueva adjudicación al adulto mayor que la ocupaba desde hacía 15 años.

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, adelantó en declaraciones radiales que si se confirma que la titular de la vivienda del barrio Ananía, que ayer desalojó a Leandro Palleros, nunca la habitó, podría ser desadjudicada y el inmueble cedido a Palleros.

Lezcano sostuvo que la ley dice que las viviendas se deben habitar y pagar las cuotas. “No habitarla es una grave irregularidad y el IPAV, con todos los resortes, busca recuperar esa vivienda. En esta vivienda en particular, se vienen con situaciones complejas desde hace años. Hasta tuvo cambios de titularidad”.

“El papá tenía una vivienda, una hija que había recibido otra vivienda y en algún momento, uno con su casa escriturada y otro, con tenencia precaria, cambian la casa y ahí comenzaron situaciones difíciles para el expediente, porque hay que hacer cesiones de escritura, de vivienda y en el mientras tanto -supuestamente-, hay un préstamo al señor Palleros”, afirmó a periodistas de FM Radio Noticias. “En ese préstamo supuesto, que puede pasar por un comodato, puede ser autorizado. Pero si son alquileres, el IPAV no va a autorizarlo”, aclaró Lezcano.

“Por otra parte, la señora fue haciendo trámites para que esa casa fuera recuperada por ella. Pero recuperada, es ir a vivir”, aclaró Lezcano. “Hasta que terminara de regularizarse esta situación, el IPAV entregó a la señora Enrice una documentación, para ir a ocuparla. Pero primero, tenía que terminarse la cuestión de fondo, algo que no coincide con lo que venía tratando y ahora, el IPAV, vuelve a tomar posesión de la vivienda, buscando irregularidades”, agregó.

En este sentido, Lezcano dijo que la irregularidad, si se comprueba, es que Enrici no habitó la vivienda. “Y no habitarla, es una irregularidad. Esta señora viene pagando la vivienda al día y le faltan pocos meses para terminar el plan. La irregularidad, en este caso, estaría en que no habita la casa y la casa tiene que ser habitable y en forma permanente”.

“El expediente tiene muchas presentaciones, cuestiones judiciales, traspasos de vivienda, unidad familiar, se deshizo esa unidad familiar, pero vamos al último punto: la señora Enrici no habitaba la casa”, enfatizó Lezcano.

Consultado sobre cómo continúa la situación, Lezcano dijo que “en potencial, porque está trabajando el equipo de legales, puedo decir que Pallero podría seguir habitando la vivienda (la ocupa desde hace 15 años). Él es que la estaba habitando y está en condiciones de seguir habitándola. Pero tenemos que terminar de revisar y verificar y resumir en una irregularidad, para desadjudicar y volver a adjudicar”.

En este caso, Lezcano afirmó que Palleros deberá comenzar a pagar las cuotas. “A partir del día de ayer, el IPAV toma posesión de la vivienda. Si se llegase a corroborar una irregularidad, el bien vuelve al IPAV y a partir de ese momento, debe haber una nueva adjudicación, que empieza de cero”.

“Hay que mirar todos los datos. No estoy seguro que Palleros pueda ser un adjudicatario, por la edad, se puede dar en comodato. Pero debería mirar el expediente para dar todos los detalles”, precisó Lezcano y agregó que “estos son trámites rápidos. Mientras tanto, Palleros será contenido de algún modo por otros resortes que tiene el Estado”, agregó Lezcano.

En referencia a la situación de Ercini, Lezcano dijo que ve “muy difícil” que pueda recuperar la vivienda. “Todavía falta el dictamen legal, pero si voy a la lógica, la señora tenía una orden y no la cumplió en su momento, evidentemente, no necesita la vivienda y si no la habita, se le va a desadjudicar, pero todo esto es en potencial”, cerró Lezcano.

