MoFePa: “proponemos brindar soluciones concretas para resolver el diario vivir”

Desde el Movimiento Federalista Pampeano piden que el Gobierno Provincial apoye a todos los gobiernos de Santa Rosa, independientemente del partido al que pertenezca cada gestión.

El MoFePa difundió hoy su propuesta electoral en Santa Rosa. Se presentan con el exdiputado provincial, Héctor Fazzini, y Sonia Wisner, para la gobernación y vice, mientras que Adriana López Quintero se postula a la intendencia, acompañada de Branco Maidana. La lista de diputados provinciales la encabeza Luis Serradel, que fue precandidato a diputado nacional en 2021.









“Representa mucha responsabilidad porque los reclamos de la gente son genuinos y esta´ muy enojada. Es muy difícil resolver el día a día, las calles detonadas, el tránsito, la inseguridad, pero si no nos unimos con debate y con criterio, solo no se va a arreglar. Si el municipio cambia de color político y el Gobierno no lo sigue ayudando como ayudan hoy, no va poder dar respuestas”, indico Adriana López Quintero.

“Hoy se necesita compromiso para resolver el diario vivir, en el tránsito, en la seguridad, la problemática de los adultos mayores, la inseguridad, el que no haya bebederos, o que no haya baños públicos, entre tantos temas que preocupan a la gente”, destacó.

Le dijo a Plan B que “proponemos brindar soluciones concretas a la gente y no publicidades en gigantografías o en respuestas que no son informadas. Tenemos que llegar a las personas que necesitan respuestas diariamente”.

“Los que eran líderes desde la política ya no lo son, y hoy la sociedad está buscando gente nueva, no superiores, que sean pares. Y hay que estudiar cada problemática con los que más saben, tenemos que apoyarnos en la universidad, en los jóvenes, y no creerse que alguien es dueño de la verdad, porque nadie la tiene”, agregó.

Por su parte, la candidata a vicegobernadora, Sonia Wisner, le dijo a Plan B que “estamos tratando de mostrar nuestro espacio, el Movimiento Federalista Pampeano, con gente renovada y con la que ha formado parte del partido desde hace tantos años. Estoy muy feliz y optimista, tratando de buscar lo mejor para La Pampa”

“La gente está un poco reticente, la situación económica y social no es la ideal. La gente está muy desesperanzada y nosotros planteamos alternativas para que la voz del MoFePa se pueda escuchar en la Legislatura y en el Concejo Deliberante”, cerró.

