Condenado por abuso sexual reclama su libertad: “llevo tres años detenido, pese a ser inocente”

Sergio Gastón Alfonzo lleva casi tres años detenido por un caso de abuso sexual. Desde su lugar de detención, volvió a reclamar un juicio justo y su libertad.

Escribió una carta en la que afirma que “la justicia me condenó a 11 años de prisión por un hecho que no cometí”.

Familiares y amigos de Sergio Gastón Alfonzo realizan una campaña pública para obtener su liberación. Fue condenado a 11 años de prisión por el tribunal de General Pico, integrado por la jueza María José Gianinetto, y los jueces Marcelo Pagano y Federico Pellegrino.









La carta, dice:

Hoy escribo esta carta para dirigirme al pueblo que me vio crecer y desde muy chico me vio laburar junto a mi familia en Horus Bar; escribo para que mi provincia y espero también que a nivel nacional se conozca mi caso.

Escribo para poder desahogarme, ya que, nunca me dieron la oportunidad de defenderme. Hace casi 3 años que estoy preso, siempre fui alguien fuerte en este aspecto, entendiendo que todo pasa por algo y aceptando que DIOS considera esto una batalla, y otras favorables en algún punto para mi persona y por mucho que me cueste, me encuentro siendo fuerte pese a ser inocente; entendiendo los tiempos de la Justicia y disponiéndome a esto con paciencia en virtud de descubrir la verdad. ¡¡Vivo en un infierno constante en el cual todos los días pasan en cámara lenta y al que no le veo salida por cómo está el sistema hoy en día!!

Me despierto cada mañana al pensar que nadie me va a creer, SUFRO al imaginar que nunca voy a volver a dormir en mi casa, con mi mujer, hijo e hija, al estar privado de mi libertad. Esta es solo una parte de mi angustia, por el hecho de no estar con mis seres queridos, familia y amigos, lejos de mis proyectos personales.

Tengo una gran tristeza, una tristeza muy profunda, porque no solo me afecta a mí, sino a todos aquellos que confían en mí y están poniendo su fuerza y voluntad para que recupere mi libertad y así juntos seguir adelante con todo lo que hoy una injusticia está pausando.

Por lejos y sin ápice de arrepentimiento, no dejo de preguntarme: ¿Por qué me pasó a mí?

Cuando yo, simplemente salí a divertirme con amigos y mi mujer, a disfrutar una noche normal, cómo todo fin de semana.

Hoy me encuentro luchando por mi inocencia, por mí libertad. Soy una víctima más de las falsas denuncias a nivel nacional y mundial, pero hoy , les digo a otras víctimas más que si son inocentes, que luchen por su inocencia, que arriba hay un dios que todo lo ve, no dejen que esta justicia manejada por personas que hacen abuso de poder, mediocres y nefastas las condenen por algo que no hicieron, que se cuidan su imagen por miedo a la sociedad o por tener un ascenso, y arruinen a familias por no investigar bien y creer en mujeres que faltan a la verdad , por gusto de querer arruinarle la vida a alguien, por qué detrás de ese alguien (YO), hay una familia que sufre y lucha por mi inocencia. Pero la justicia es ciega, porque si yo no fuera inocente no estaría peleándola cómo lo estoy haciendo desde una celda. Con ayuda de toda una familia que me sostiene la mano, y mis abogados, quienes luchan contra un «sistema» que es lento, y al cual no le valoran su trabajo, su investigación y mucho menos que no miran las cámaras, cámaras que salvan mi vida, porque se cuidan entre ellos.

Para terminar lo único que pido que apoyen a mi FAMILIA y a MI en esta lucha para que salga la «verdad» a la luz, porque el tiempo pasa y pasa, la vida se me va y el tiempo no se vuelve a recuperar.

Gracias a las personas que creyeron y creen en mí.

Los saludo atte: SERGIO ALFONZO

