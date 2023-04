A pesar de la promesa en contrario, devuelven a su dueña el pitbull que mordió a un niño

Compartir esta noticia:

El padre del niño mordido el 14 de abril por un pitbull denunció que zoonosis va a devolverle el perro a su dueña “a pesar de que el intendente me prometió que no lo iban a hacer”.

El padre del niño de seis años que fue mordido brutalmente por un perro en una de sus piernas, denunció públicamente que en la Municipalidad le mintieron: “me dijeron que no se lo iban a devolver. Un perro como ese, va a morder de nuevo a otra persona”, señaló.









El niño fue atendido por la grave lesión en el Hospital Lucio Molas y el perro fue secuestrado por zoonosis durante 10 días para establecer si tenía rabia. Tanscurridos esos 10 días, la municipalidad se lo va a devolver a la dueña.

El hecho sucedió en la calle Telén entre Utracán y Eduardo Castex, donde un perro salió de una casa y mordió en una pierna a un niño de seis años.

El padre del menor habló con Plan B y señaló que el perro “llegó y lo atacó directo a mi hijo, pudo haber sido mucho peor y le puede pasar a cualquiera. No quiero que le pase a nadie más”.

“Le pido a la municipalidad que me dé explicaciones de por qué se lo van a devolver. Y más porque el intendente me prometió que no se lo iban a devolver porque había mordido a mi hijo. Es una injusticia, ese perro va a volver a morder”, señaló Marcos López a Plan B.

“Me mintieron a mí, a mis hijos y a mi señora. Dijeron que no lo iban a devolver y ahora se lo van a dar a la dueña para que vuelva a morder. Si un perro muerde a otro perro, te sacan el perro. Ahora, cuando muerde a una persona, se lo devuelven al dueño. Es una injusticia”, cerró.

