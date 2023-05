Ahora sí: llegó a fiscalía la denuncia por la mordedura de un pitbull a un niño

Compartir esta noticia:

La denuncia había sido realizada a poco de ocurrir el ataque en la seccional Sexta, pero no había sido remitida a la justicia.

Este martes por la mañana, luego de la difusión del retraso en el traslado de la denuncia, la policía llevó la causa al Ministerio Público Fiscal.









El 14 de abril un perro raza pitbull mordió a un niño de seis años en la calle Telén entre Utracán y Eduardo Castex.

Luego de que recibiera atención médica, su familia realizó la denuncia en la Seccional Sexta de Policía. El perro tiene dueña y los familiares del niño esperan que responda por el ataque.

“La denuncia finalmente fue llevada ayer a fiscalía y esta semana van a citar a la dueña del perro”, dijo Marcos Pérez, padre del niño mordido.

“Desde el día que el perro mordió a mi hijo, no se hizo cargo de nada. No pidió disculpas, no nos ayudó con la atención de mi hijo. Dijo que lo iba a llevar al hospital, prometió cosas, pero no hizo nada”, contó Marcos Pérez.

También pidió que “la justicia no le devuelva el perro porque va a morder a otra persona”.

“Hoy a mi hijo le sacaron los puntos y anda un poco mejor, esperamos que pronto pueda volver a la escuela”, cerró.

