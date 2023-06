“Después de las mentiras que dijo, con Pepa quedan las relaciones cortadas, no lo recibo  más”

Compartir esta noticia:

El jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, salió al cruce de las declaraciones de Eduardo Pepa, intendente electo, y desmintió que no haya obras en ejecución y que tenga 300 empleados en negro.

“Quedan las relaciones cortadas, no va a haber más diálogo hasta el 10 de diciembre”, anticipó Barton a Plan B Noticias.

El jefe comunal de Alvear tomó la decisión luego de que el actual diputado dijera que su gestión no había realizado obras y había duplicado la planta de personal.









“Es mentira, él tiene sus concejales para cotejar todo lo que dice, las obras que están en marcha, las que estamos próximos para licitar. Algunas se fueron posponiendo por la pandemia, algunas se van a terminar y otras van a quedar para que el propio Pepa las inaugure”, aseguró.

“Este hombre no entiende nada de las transiciones. La pactamos con él y su equipo y ahora dice estas mentiras. Yo no le voy a abrir las puertas del municipio para que a los dos días diga barbaridades sin tener información y en contra mío”, afirmó.

Recordó que además de las críticas en Plan B, “Pepa me trató de chorro por algunos medios de acá. Legalmente tengo las herramientas para entregar la gestión el 10 de diciembre. No le vuelvo a abrir la puerta, lo que quiera saber, que lo averigüe con sus concejales. Le voy a entregar la municipalidad cuando se termine mi mandato”, adelantó.

Empleados

Juan Cruz Barton desmintió que haya 500 empleados. Pepa había afirmado que existen 200 en planta y 300 en negro.

“Tenemos no más de 310 o 315 empleados. Eso que dice es una barbaridad. Están los de planta permanente y los que él llama en negro, tienen que ver con planes provinciales o municipales. Están los del plan trabajar comunal y hay talleristas de los diferentes planes provinciales como el Pro Vida o INAUN”, enumeró.

“En total no son más de 315 empleados. No sé de donde saca los 500 y lo de los empleados en negro. Habíamos quedado en salir a ver todos los sectores municipales, pero las relaciones quedan cortadas. Pepa opaca la transición y no lo recibo más en el municipio”, resaltó.

Barton lamentó haberlo recibido: “De nada sirve abrirle las puertas como se las abrí para que salga a decir esto. Tiene sus concejales para conseguir la información. A la municipalidad no entra”.

También se preguntó si las declaraciones las hizo “con el aval de los concejales. Tendrán ellos que decirle cuántos empleados son, ellos lo saben bien”.

Obras

Respecto de la crítica por falta de obras, Barton señaló que “estamos a punto de entregar 10 casas y hay 50 más en ejecución. En julio o agosto se empieza a hacer el CDI (Centro de Desarrollo Infantil).”

También “está licitada una obra de cloacas, estamos esperanto tener el terreno a nombre nuestro para hacerla. Se va a hacer el juzgado de paz nuevo, se termina la mega obra del hospital. Estamos haciendo muchas obras”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios