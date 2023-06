La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales repudió dichos de Bullrich sobre las universidades

Compartir esta noticia:

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuestionó a la precandidata presidencial por Juntos por el Cambio. Se suma a las críticas de Ziliotto, Alpa y la UNLPam.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sentó posición respecto a los recientes dichos de Patricia Bullrich sobre la situación de la Universidad Nacional de La Pampa y de sus carreras.

Lo hizo a través de una Declaración de la decana Nora Ferreryra, la que será remitida al Consejo Directivo de la Facultad para su tratamiento en la sesión del jueves 22 de junio.

La Declaración, consigna lo siguiente:

DECLARACIÓN Nº 01

VISTO:

Santa Rosa, 12 de junio de 2023

Las declaraciones públicas de PB, dirigente con aspiraciones presidenciales, el día 9 de junio del corriente año en un programa televisivo y;

CONSIDERANDO:

Que, consejeras y consejeros de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como así también representantes de toda la comunidad, han manifestado su malestar por las declaraciones públicas de Patricia Bullrich, ex funcionaria y actual referente de un espacio político nacional.

Que, el decanato de la Facultad, presenta proyecto para declarar el repudio y rechazo del Consejo Directivo a las declaraciones realizadas por Patricia Bullrich, en un programa televisivo de LN+ el día viernes 09 de junio del corriente año, cuyo contenido permanece disponible en internet.

Que en la nota señala textualmente: “(…) No somos más un país universitario. Hoy me

contaba un pampeano cuantos estudiantes entran en la universidad en La Pampa por año: 12.000;

¿cuántos se reciben por año? 800; ¿cuántos ingenieros se reciben en La Pampa? 7. Hemos dejado de ser un país universitario, con 56 universidades públicas (…)”.

Que, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el último año y medio egresaron 17 Ingenieras/os en Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Que, las carreras de Ingeniería están incluidas en el Artículo 43º de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, como profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio puede comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes y, por ello, se someten periódicamente a procesos de evaluación y acreditación.

Que según datos divulgados por el Ministerio de Educación de la Nación del año 2021, En las instituciones estatales se forman 2.065.115 estudiantes de pregrado y grado. Esta cifra representa el 81% de la matrícula de estudiantes de pregrado y grado.

Que la UNLPam es la única Universidad pública y no arancelada de nuestra provincia.

Que, las estadísticas de la Universidad Nacional de La Pampa, ponen de manifiesto la falsedad de las declaraciones vertidas por la dirigente política.

Que, expresiones de esta naturaleza, constituyen un nuevo ataque a la Educación Pública y a las Universidades Nacionales.

Que, el Consejo Superior, en forma unánime ha apoyado la declaración de repudio y rechazo a expresiones como las vertidas por Bullrich, por ser información falsa y constituir en definitiva un ataque a la Educación Pública en general y a nuestra casa de estudios en particular.

Que, el Consejo Directivo de la FCEyN adhiere a lo declarado por el Consejo Superior y, en virtud de la oportunidad, apoya al Decanato en la presente Declaración, Ad-Referéndum de ese Cuerpo.

POR ELLO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO

DECLARA:

ARTÍCULO 1º: Rechazar y repudiar enérgicamente las declaraciones de Patricia BULLRICH, por los motivos expuestos en la presente Declaración.

ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento del Consejo Superior de la UNLPam, del Consejo Directivo, las Secretarías Académica, Administrativa y de Investigación, Posgrado y Extensión y los Departamentos de la Facultad. Publíquese en los medios de difusión habituales de la Facultad. Cumplido, archívese.

Los dichos de Bullrich

Cabe recordar que Bullrich dio una entrevista televisiva el viernes en un programa de LN+, en la que, al referirse a sus propuestas de campaña en materia educativa, sentenció que “hoy no somos más un país universitario”, y puso de ejemplo a la UNLPam y sus carreras de Ingeniería. “Un pampeano me contó que por año ingresan 12.000 estudiantes a la Universidad de La Pampa, se reciben 800, y que (solo) 7 son ingenieros”, señaló la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En el día de ayer, la UNLPAm, el gobernador Sergio Ziliotto y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, también sumaron sus críticas a los dichos de Bullrich.

