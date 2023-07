Uno de los sindicatos cuestionados, salió a bancar a los autoconvocados de la CPE

Compartir esta noticia:

Los trabajadores de la CPE se autoconvocaron por fuera de los sindicatos porque consideran que no representan sus reclamos salariales. “Nosotros nos aguantamos que nos igualaran a la otra organización sindical para no generar división en los trabajadores”, justificaron.

Luz y Fuerza La Pampa y Luz y Fuerza Mercedes fueron cuestionados por las y los autoconvocados, que se manifestaron sin el respaldo gremial ante la patronal de la CPE, pero hoy, uno de ellos, dice que los acompañó desde el principio.

La CPE desconoció a los autoconvocados por no tener el aval sindical, luego los sancionó con el descuento salarial, y dio marcha atrás por la contundencia del recalmo, pero los amenazó con sanciones si vuelven a protestar. La amenaza quedó plasmada en el acta acuerdo que firmaron con uno de los gremios.









Hoy, el sindicato de Luz y Fuerza La Pampa, no reconocido para ser parte de la paritaria, jugó la interna, y responsabilizó a Mercedes por firmar el acta y atentar contra la libertad sindical.

Según el secretario general de LyF LP, Julio Acosta, apoyaron a los empleados “cuando nos pidieron la solidaridad” y aseguró que “se lo dimos desde el primer día”.

Sus dichos son desmentidos por los propios trabajadores autoconvocados, que durante sus manifestaciones públicas nunca excluyeron de las críticas al sindicato de Acosta.

Plan B adelantó la semana pasada que el acta firmada por Mercedes era la envidia de los sectores políticos que quieren reformar la ley laboral para quitar derechos y que no se habían animado a tanto.

Hoy, Acosta dijo que “no vamos a aceptar aprietes” y adelantó que van a “negar el acta porque viola la libertad sindical”.

– ¿Esto no puede quedar como una interna de gremios de la que se puede aprovechar la CPE?

– Nos ponían a nosotros en la misma condición que la otra organización, pero no era cierto. No salimos a aclarar nada para no apoderarnos de un conflicto que no habíamos iniciado nosotros y también nos la aguantamos para no generar división en los trabajadores.

– ¿Cómo sindicato van a hacer algo?

– Nosotros vamos a hacer todo lo que los compañeros resuelvan en asamblea. Si deciden que una organización los respalde, lo vamos a hacer. Y si dicen que se convoque a una medida de fuerza, lo vamos a hacer.

