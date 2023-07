“El objetivo de mi ex era matarme. Páez me desmayó de una piña”, aseguró Yanina Coronel

Compartir esta noticia:

La mujer enjuiciada por el supuesto envenenamiento del policía Gabriel Páez Albronoz declaró en la primera jornada del juicio Oral. La defensora de Yanina aseguró que ella “fue víctima de violencia de género”.

En el juicio que se la hace a la mujer por envenenamiento de un licuado que consumió su ex pareja, Coronel señaló que “Páez me amenazó con el arma reglamentaria. Hacia abandono del trabajo. Me propinaba insultos, golpes. Le dije que me quería separar y estaba buscando alquiler”, contó.









Coronel está acusada de homicidio en grado de tentativa. El juico se hace en el Tribunal de Audiencia, integrado por Andrés Olié, Daniel Sáez Zamora y la jueza Alejandra Ongaro. La fiscalía es representada por Oscar Cazenave y Selva Paggi, mientras que la joven mujer, representada por la abogada Camila Aimar.

“Él me dijo que ya había logrado su objetivo económico. Tenía casa, camioneta y un terreno”, añadió.

En otro tramo de su declaración aseguró que “su objetivo era matarme”

En cuanto a la noche anterior a inferir el licuado, dijo que Páez Albornoz “buscó un cinto y me amenazó con matarme frente a nuestro hijo. En ese momento se detuvo y me dijo que lo estaban volviendo loco en la institución policial”, añadió.

“Páez me desmayó de una piña”, relató.

En otro momento indicó que Páez le dijo que “vos no me vas a denunciar porque sabes que me perjudicas en la policía”.

También añadió que en la “Secretaría de la Mujer me dijeron: ‘no te preocupes que si te amenazó con matarte, no lo va a hacer’.

Contó que Páez no tenía buena relación con sus compañeros de trabajo y afirmó que le decía: “Soy machista y al que no le guste me da igual”.

