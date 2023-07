Di Nápoli recibe apoyo del vernismo por la coparticipación: “no me gustó cómo se presentó el proyecto”

Compartir esta noticia:

El intendente de La Adela y diputado provincial electo, Juan Barrionuevo, se sumó a los cuestionamientos a la ley de coparticipación y afirmó que la piquense Fernanda Alonso “se apuró” en salir a bancar la ley que el Ejecutivo envió a la Legislatura.

Juan Barrionuevo le dijo a Plan B Noticias que “habría que analizar bien los números. Yo te puedo hablar de La Adela, que es un índice de coparticipación muy chico, y que no se condice con el crecimiento que tuvo la localidad. Sabemos que la inyección de fondos que se implementaría es fijo y con esta inflación habría que analizarlo con el tiempo”.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoili, había sido hasta ahora el único en manifestar sus críticas al proyecto de ley de coparticipación que envió el gobernador Sergio Ziliotto a la Legisltaura, lo que fue mal visto por el Gobierno Provincial y el propio primer mandatario, que le dijo a Plan B que no comparte las críticas del jefe comunal de la capital provincial.

















“En principio podemos decir que está bien el proyecto por la inyección del adicional del fondo. Pero es una suma que es fija y no sé cómo va a impactar. La Adela hoy no tiene como levantar su índice de coparticipación. Por eso habría que hacer un análisis del impacto en el tiempo”, comparó.

“Desde La Adela planteamos nuestras problemáticas, durante 16 años estuvimos explicando nuestra situación y hoy que nos toca dejar, aparece el proyecto”, dijo.

– ¿Y qué le parece?

– Nosotros los intendentes sabemos que pasa en cada municipio y la discusión es que los fondos sean distribuidos de manera equitativa. Tiene que contemplar todo. No me gustó como se presentó el proyecto desde el Ejecutivo. No coincido como salió, así.

¿Qué piensa de la postura de Luciano di Nápoli?

– Luciano puede tener razón, no lo sé. Habrá hecho su análisis. No es comparable La Adela a Santa Rosa.

– Pero Fernanda Alonso planteó que es una solución que no había hasta ahora…

– Fernanda se apresuró a decir que es una solución – cerró el vernista Juan Barrionuevo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios