Milei predica siete años de vacas flacas para La Pampa

El precandidato a legislador del ParlaSur por “Hacemos por nuestro país”, David Matzkin, en la lista que encabezan Juan Schiaretti y Flornecio Randazzo, cuestionó la propuesta de Javier Milei, que quiere romper relaciones comerciales con el MerCoSur y China.

Por David Matzkin * – Serán “siete años de vacas flacas” de Milei si se lleva adelante su prédica de cortar relaciones comerciales con China o romper con el Mercosur, sobre la base de que van a esos destinos el 73% de las exportaciones pampeanas son agropecuarias, fundamentalmente carne bovina, trigo y cebada.









Durante el primer trimestre del 2023, el principal producto exportado de La Pampa fue la carne bovina con más de US$ 24 millones (37% del total) y China fue el principal destino. En segundo lugar le sigue el trigo, con más de US$ 11 millones (18% del total) exportados en un 100% hacia Brasil. Le sigue la carne fresca con US$ 9.5 millones exportados (15% del total), en cuarto lugar, aceite de girasol con más de US$ 7 millones (11% del total) teniendo como destino Brasil y Uruguay; y el quinto lugar la cebada con US$ 4.7 millones (7% del total) con destino Brasil y China.

China compra el 40% del total de las exportaciones pampeanas. El 79% corresponde a la carne bovina congelada con US$ 19 millones y el 20% a la cebada con US$ 4.7 millones. Brasil el segundo lugar, en un 95% por el trigo, registrando US$ 11.4 millones. Uruguay está dentro del los cinco destinos de los productos pampeanos exportados, con cereales, en especial el maíz.

Milei y su prédica irracional agrede a la principal producción pampeana. Y no importa si es Milei o quien lo haga, merece el repudio de quienes defendemos nuestra provincia y nuestra producción. Sobre todo bebe alzar la voz, quien tiene la mayor responsabilidad en hacerlo, que es el gobierno provincial.

Contrariamente, “siete años de vacas gordas”, se lograrán con políticas de desarrollo y crecimiento, apoyando la promoción de exportaciones e inversiones para estimular los procesos de producción de manufacturas y agregado de valor, la generación de empleo y por supuesto de divisas en equilibrio económico, social y ambiental.

* Ingeniero David Matzkin

HACEMOS POR NUESTRO PAIS

JUAN SCHIARETTI PRESEIDENTE

