Si Milei privatiza la salud, necesitarás millones de pesos para comprar medicamentos para la diabetes, el cáncer, la hipertensión o las vacunas

La propuesta de privatización del sistema de salud pública, que propone Javier Milei e implementaría el pampeano Eduardo Filgueira Lima, implicaría la negación del derecho a la salud de la amplia mayoría de Argentina. Lo que proponen, lo hicieron Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thatcher en Inglaterra.









Según la plataforma electoral de Javier Milei, presentada en la justicia, si llega al gobierno, va a “arancelar todas las prestaciones de salud y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”.

Traducido, quienes no puedan pagar, no tendrán atención médica. Y lo piensa implementar con el exmarinista, subsecretario de Salud de La Pampa, Eduardo Filgueira Lima, quien ha dicho que las instituciones de salud “son ineficientes” por lo que propone “que la gente pueda elegir”.

En el portal Libertad y Progreso el exmandamás de Salud de La Pampa dijo que “en nuestro sistema de salud se gasta demasiado (en particular para los resultados que tenemos), porque mucho de ese gasto se pierde en los vericuetos e ineficiencias de las organizaciones del sistema, que otorgan privilegios a quienes viven de ellas y no a quienes debieran servir”.

Para solucionarlo, Filgueira Lima, funcionario del menemismo – marinismo en los ’90, impulsa un seguro de salud por provincia con libre elección del usuario. O sea, las provincias serán clientas.

Costos

Hoy, gracias al programa Remediar, que le da gratis los medicamentos a jubilados y pensionados, se puede saber que una persona con diabetes tipo 2 (que representan aproximadamente el 90 por ciento de los casos), debería desembolsar entre 9.539 y 78.867 pesos por mes.

Si tuviera diabetes tipo 1, debería destinar como mínimo 96.719 pesos, solo en medicamentos. Se estima que 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años tiene diabetes, un padecimiento crónico que acompaña a los pacientes durante toda su vida.

Con Remediar, quienes hoy padecen hipertensión arterial acceden a una cobertura de remedios por parte del Estado que equivale a 19.540 pesos al mes y 234.481 pesos anuales.

Una persona que realiza tratamientos de salud mental accede a una atención, que si tuviera que pagarla, el costo sería de 21.016 pesos mensuales, lo que equivale a 252.194 pesos anuales.

Un enfermo de cáncer sin obra social, hoy es atendido de manera gratuita gracias Banco de Drogas Especiales para complementar tratamientos oncológicos.

Una persona con cáncer de mama accede a esquemas de tratamiento que costarían 68.252.485 pesos al año a precios de mercado, una con cáncer de colon a un tratamiento inicial que vale 3.328.709 y 53.353.563 en un estadio más avanzado, y una con cáncer de pulmón al menos 8.864.647 pesos anuales. Cifras que difícilmente podría cubrir una persona por su cuenta en caso de no contar con la intervención del Estado.

Las vacunas

En el calendario de vacunas obligatorias, hoy el Estado destina 1.017.198 pesos para solventar los gastos que representan el total de inyecciones que una persona debe darse a lo largo de su vida. Y también con la cobertura que el Ministerio en la actualidad realiza para cubrir los fármacos para los pacientes de VIH. Se calcula que por mes (dependiendo de la combinación de drogas utilizadas), el gasto puede alcanzar los 504.946 pesos.

Las Enfermedades Poco Frecuentes, demandarían para el tratamiento de fibrosis quística un pago por paciente $ 1.221.111 al mes y $ 14.653.333 al año.

Personas con Atrofia Muscular Espinal que se tratan con el medicamento nusinersen (Spinraza) 137.980.048 de pesos al año y las que lo hacen con onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) ofrece una cobertura de 729.750.000 de pesos por única vez.

Sin eufemismos, eso implicaría la privatización del sistema de salud, similar al de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en Estados Unidos y el Reino Unido, donde el que no tiene plata, hipoteca, si puede, su casa, para un tratamiento. Si no puede, tiene la libertad de morirse porque el estado no le pagará su atención.

