Alfredo Carrascal criticó a la lista opositora: “la Celeste no lo va a permitir, aventureros, otra vez no”

Compartir esta noticia:

Alfredo Carrascal, presidente de la CPE, confirmó que habrá dos listas en las elecciones de la cooperativa, al menos en Santa Rosa y Toay. Advirtió sobre “aventuras personales” en la elección del 23 de septiembre y se sorprendió por la confluencia de sectores muy disímiles en la lista. Cuestionó a los autoconvocados y sus reclamos, que pondrían en peligro la solvencia económica de la institución. Llamó a la comunidad a acompañar a la Lista Celeste.

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Alfredo Carrascal, confirmó en declaraciones radiales que habrá presencia de una lista opositora, que competirá con la Lista Celeste, al menos en Santa Rosa y Toay.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En declaraciones radiales, Carrascal señaló que si bien todavía falta la oficialización, dijo que “estamos confirmando que habrá lista opositora al menos en Santa Rosa y Toay y eso, para nosotros es muy movilizador”.

“Es un momento complejo para la discusión, porque estamos en un periodo complejo por la elección nacional, pero apostamos que en estos quince días se instale la discusión de dos proyectos posibles para esta cooperativa y sentimos que hay una necesidad manifiesta de vislumbrar claramente qué se propone la lista opositora y poderlo cotejar con lo que es la Lista Celeste, con lo que hizo, con todo lo que se está haciendo y los proyectos que tenemos a futuro, para que la gente resuelva y participe”, dijo en declaraciones a periodistas de FM Radio Noticias.

Carrascal señaló que siempre es importante la participación. “Que haya un proyecto con el cual confrontar, te invita a que vos expongas cuál es tu proyecto, de un lado y del otro y para nosotros es muy movilizador. Tenemos mucho para mostrar, mucho para contar y para confrontar”.

“La historia de la Lista Celeste está vinculada con 33 años de historia de esta CPE, con una lista que llegó a una cooperativa devastada, que le debía a cada santo una vela y había una confusión total entre lo que era el partido, la cooperativa, el gobierno. Todo era más o menos lo mismo y la Lista Celeste puso las cosas en su lugar, institucionalizó la cooperativa. De lo que era la CPE hace 33 años a lo que es hoy, la diferencia es fabulosa. Avanzamos con servicios que no había, con un nivel de calidad y costos incomparables. Es una empresa que creció muchísimo, que sumó más de 550 empleados, sumó servicios, sin haber perdido la fase humana de la empresa social”, resaltó Carrasca.

“Nosotros seguimos sosteniendo la necesidad de atender de manera personalizada, con un call center que es un modelo de atención a los servicios, con las cuentas claras, sin deudas, cumpliendo con los convenios colectivos. No ha habido reducción de personal, aún en momentos gravísimos y nos permitimos citar algunos hitos. Cuando el menemismo vino por todos los servicios, la CPE resistió el embate hasta donde pudo. Quisimos quedarnos con la distribución del gas natural, pero lamentablemente, las divisiones de los poderes de turno en ese momento, nos dejaron a un lado”, recordó.

“Luego vino la crisis grande del 2000, la primera institución que se abrió al Club del Trueque, fue la cooperativa, siempre estuvimos cerca de la gente. Y en la pandemia, antes de que el gobierno nacional estableciera los congelamientos, habíamos dispuesto retrotraer el cuadro tarifario aprobado en marzo, a octubre del año anterior y así atravesamos la pandemia”, resaltó Carrascal.

“Siempre nos sometimos a las normativas que tenían que ver con el control de los valores de las tarifas y eso, para nosotros es una evidencia para ver lo que es la CPE, de qué lado estás. Si uno se pone a pensar lo que pasó con los autoconvocados, que querían discutir salarios, desconociendo los gremios y las paritarias, ahí también la CPE marcó la cancha”, afirmó Carrascal.

En referencia a las críticas de la lista opositora de “modernizar la agenda”, para hablar de energías renovables, Carrascal dijo que “la gente conoce que la cooperativa tiene experiencia en energía solar. Hace pocos días se hizo pública la evaluación que se hizo después de un año de un proyecto de generación solar, con datos propios, no con datos de catálogos o de vendedores de paneles. Eso demandó una inversión, un tiempo, análisis y conclusiones”.

“También tenemos un proyecto de generación fotovoltaica en Ataliva Roca y ya hemos hablado con el intendente y lo tenemos medianamente acotado, pero si uno va a los números, hoy es imposible y después de la devaluación, mucho más. No se trata solamente de hacer anuncios”, criticó Carrascal. “Nosotros tomamos decisiones importantes con la energía renovable y hace un año y medio que tenemos un auto eléctrico a disposición y cuando podemos, lo exponemos. Es una contribución concreta y, a partir de eso, ya pueden verse cuatro o cinco autos eléctricos en Santa Rosa, igualitos al que tenemos nosotros. ¿Quién sabe si, de algún modo no hemos contribuido en lo concreto?”, agregó Carrascal.

“Yo escuchaba el tema del amesetamiento, pero en algunos puntos, es una buena noticia. Peor es el acantilado. En periodos de crisis, no hemos hecho reducciones laborales y no le debemos un peso a los trabajadores. Tenemos 550 empleados, todos en blanco, cada uno con su sindicato. Hemos renovado y modernizado la estación de comandos a distancias del servicio eléctrico, que es un modelo. Hay cosas que se han olvidado con el paso del tiempo. La CPE ha avanzado mucho y su servicio es muy moderno. Cuando hay tormentas, es muy raro que un corte de luz que tenga más de media hora y si sucede, estamos todos locos. Hace unos años (en la gestión de Macri), se colgó el sistema interconectado nacional, la CPE fue una de las primeras en recomponer el servicio, porque tiene un sistema moderno y confiable”, dijo Carrascal.

“El servicio de Internet es el más moderno del país, sin ninguna duda. Acabamos de inaugurar uno en Anguil y puedo garantizar que no hay en el país, uno más moderno que el de Anguil”, resaltó Carrascal y señaló que todas las inversiones son con capitales propios, con los ahorros de asociados y asociadas.

“Fuimos a Toay, a Catriló, terminamos de inaugurar en Anguil y tenemos expectativas de poder ir con obras y servicios a Ataliva Roca. La gente de Uriburu y Lonquimay está esperando que se venzan los plazos que se dispusieron en el Enacom para los AMR y están esperando que vayamos nosotros, porque los servicios que presta son de calidad y a mejor precio”.

“Y en referencia a las instituciones, estuvimos en la pandemia ayudando a la gente, a las cooperadoras de las escuelas, las comisiones vecinales y apoyamos con mucho entusiasmo la recuperación del club Santa Rosa o San Martín. Una de nuestras consejeras fue un baluarte, para que no se quedaran con el club Belgrano, cuando vinieron con un proyecto inmobiliario y lograr sostener que siga siendo un club de barrio. Que nos digan a nosotros, que no tenemos compromiso social, no vaya a ser cosa que, de acá un tiempito, tengamos que ir juntándonos, para recuperar otra institución. En Santa Rosa tenemos una historia tristísima donde caen los aventureros y hacen de las suyas”, criticó Carrascal.

El presidente de la CPE afirmó que en 15 días “hay que ser creativos y poner en valor lo que era la cooperativa, antes de la gestión de la Lista Celeste. ¿A cuál cooperativa quieren volver? (la lista opositora); ¿A la cooperativa donde estaban algunos pícaros del partido y se servían de artículos del hogar, como si fueran de ellos y había 40 empleados cesanteados en la calle? La Lista Celeste no lo va a permitir. Aventureros otra vez, no”, criticó Carrascal.

En referencia a quién está detrás de la lista opositora, Carrascal dijo que “hay sectores de esta lista opositora, donde están los autoconvocados. Ya sé lo que quieren los autoconvocados y forman parte de esta lista, que si gana, al otro día, tenemos discusiones salariales en la mesa de la CPE. Si van a atender a las expectativas de los autoconvocados, tenemos la cooperativa fundida”.

“Es muy difícil conciliar con estos intereses. Hay un operador que fue mandatario del Enacom (el extitular del ENACOM, Eduardo “Lipe” Helt) en la época de Macri, que propiciaba las columnas y las torres de telecomunicaciones en todas las plazas de la ciudad y por la reacción de la CPE, lo pudimos frenar. Ese tipo está en la lista opositora y me imagino qué va a pasar si esa lista gana. La visión que tienen ellos del servicio de Internet, no es el de la Lista Celeste Ahí hay pícaros que ya sabemos con qué intenciones vienen. Es bastante difícil de explicar que entre ellos hayan confluido en esta lista. Es muy importante que la lista opositora diga qué quieren hacer en concreto”, afirmó Carrascal.

“Hay que ir puntualmente a los temas. Nosotros estamos las 24 horas del día y los 365 días pensando en la cooperativa. Cuando hay proyectos que no cierran, no se impulsan. Venimos bregando por la telefonía móvil hace muchos años, hemos probado por un lado, por otro y no nos salió por el lado de Empatel, porque el operador móvil virtual, terminaba siendo un embudo. Y el Enacom, donde está uno de los personeros de la lista opositora, no nos abría las puertas para discutir frecuencias, se cierran para siempre, si ingresa la cooperativa. En algún momento, el gobierno nacional tiene que abrir frecuencias para ponerlas a disposición de proyectos y ahí tiene que estar la CPE, Empatel. Apoyamos e impulsamos la creación de Empatel, pensando en la telefonía móvil y a ese sueño, no lo abandonamos”, afirmó Carrascal. “Ojalá el gobierno nacional entendiera que tener un operador de telecomunicaciones, cooperativo, comunitario, de capitales nacionales, sería un salto de calidad fenomenal. Sabemos el impacto que hemos generado con Internet, con la televisión por cable y el que podríamos generar con la telefonía móvil”, agregó el presidente de la CPE.

“Acá podemos hacer trazabilidad ideológica. ¿Dónde estuvo la CPE en los 90, en los 2000, en la pandemia? Uno se orienta y es lo que hay que hacer el 23 de septiembre. Tenemos que venir a votar, no alcanza con estar de acuerdo y ahora, hay que venir a votar. Ojalá que la historia que se vivió con los clubes (de recuperarlos), no la tengamos que repetir en la cooperativa y el ejemplo, es el club Belgrano. La gente se movilizó y le frenó el proyecto de los vivos, para hacer negocios inmobiliarios con el club Belgrano. Que no nos pase lo mismo”, cerró Carrascal.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios