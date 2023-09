La lista opositora salió al cruce de Carrascal: “ya no distingue lo colectivo de lo individual”

Compartir esta noticia:

Acción Cooperativa salió al cruce de las declaraciones de Alfredo Carrascal, que los vinculó con intentos de listas que se presentaron en otras oportunidades, vinculadas a dirigentes gremiales y dirigentes peronistas.

“Acción Cooperativa es un grupo de vecinas y vecinos de las ciudades donde la CPE presta servicios. Somos parte de la cooperativa. Que la conducción actual nos menosprecie y descalifique (como lo está haciendo en los medios nuestro presidente actual) es una muestra más de lo desequilibrado que está todo. El destrato, la mirada antidemocrática y la victimización como estrategia no es la salida. Estamos hablando de un bien colectivo, no de la empresa de unos pocos (como lo es hoy)”, señalan en un comunicado enviado a esta redacción.









La lista opositora ha aclarado cada vez que pudo que no es la nómina del peronismo y que no tienen padrino político. Lo hicieron por los vínculos de varios de sus integrantes con Marcelo Pedehontáa y con Jorge Lezcano.

“Queremos aportar nuestras capacidades y sumar nuevas perspectivas a lo que se viene haciendo en la CPE. La conducción tiene más de 30 años en el poder, ya no distingue lo colectivo de lo individual. La Celeste toma a la cooperativa como propia, la ha transformado en un negocio de unos pocos que hace mucho están y ya no distinguen lo propio de lo colectivo. Los servicios en general tienen muchos problemas, ya no los detectan porque se encuentran encapsulados en su propia burbuja y enlazados con el poder de turno, hoy materializado con el apoyo proselitista de la Municipalidad”, dijo.

“Somos un grupo heterogéneo, es así. Porque la vida de blanco o negro, terreno al que nos quiere llevar la Celeste (somos buenos o malos), no es más hace rato. Queremos volver a darle vida a la cooperativa, hacerla más inclusiva, sostenible y que vuelva a poner los fines sociales por encima de los económicos y financieros. Queremos valorar a las empleadas y los empleados que ponen todos los días lo mejor de sí para sacar la cooperativa adelante. Queremos volver a ser la cooperativa solidaria y líder del desarrollo local. Hoy, es un negocio de unos pocos que buscan lucro personal y no ven más allá de sus propias narices. Buscamos que la cooperativa vuelva a sus fuentes, levante las banderas que la celeste en sus orígenes levantó”, pidieron.

“Hoy la Celeste nos está arrinconado hacia una campaña sucia, donde no se pueden debatir las ideas de fondo. Nos manchan con política partidaria y nos relacionan con el pasado para bajarnos el precio. Incluso, como lo han hecho en varias oportunidades, quieren sacarnos la posibilidad de competir en las elecciones. Bajo la máscara de la CPE están personas enquistadas en el poder, que le están haciendo daño a nuestra cooperativa”, acusaron.

“Fácil sería para nosotros remarcar que se caen techos, que las condiciones laborales son precarias, que los servicios vienen en detrimento, que cada día la CPE está más lejos de las demás cooperativas, que están en cohesión con la gestión actual del municipio, que quiere que le pidamos permiso para ejercer nuestros derechos, y muchas cosas más. Pero no, vamos a ir por el camino de la propuesta, el diálogo, los consensos y la inclusión. Vamos a poner los valores cooperativos por encima de los intereses corporativos y político partidarios”, enumeraron.

“Necesitamos defender nuestra cooperativa, ponerla de pie y avanzar hacia el futuro con ideas que potencien y valoren lo que se hizo, pero principalmente nos permitan empezar a soñar la CPE que queremos como vecinas/os y la que vamos a querer para nuestros nietas/os”, finalizaron.

