Salud: la UCR reclamó al Gobierno una solución al conflicto entre Clínicas y PAMI

El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de La Pampa apuntó la responsabilidad al Ministerio de Salud, al que le reclamó que «no mire para otro lado» y quedó parado del lado de los propietarios de las Clínicas y Sanatorios Privados de la provincia, luego de que estas anunciara que cortarían la atención médica a afiliados y afiliadas de PAMI.

El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de La Pampa, en relación a la problemática del corte de prestaciones a afiliados del PAMI, expresa su preocupación y le pide al Ministerio de Salud y al Gobierno provincial que no mire para otro lado. pic.twitter.com/1nGVbm0dAb — UCR La Pampa (@ucr_lapampa) September 15, 2023

En un hilo de Twitter desarrollaron su postura frente al conflicto en la que aseguraron que el sistema de salud está en «crisis» y ubicaron al Estado como el responsable, fiel al discurso de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, quienes en campaña proponen avanzar sobre el derecho de acceso a la salud.

«Pretender poner al PAMI y su conflicto actual en un contexto político y de las próximas elecciones, es de una negligencia absoluta. Es un problema puntual que forma parte de un gran problema en la salud argentina», sostuvieron.

«Venimos diagnosticando, escuchando y haciendo propuestas, como las que resultaron de la Jornada Provincial de Salud, hace un año atrás. Lo expresamos con antelación: el sistema de salud está quebrado, tiene problemas en la accesibilidad, en el recurso humano y en la cobertura», aseguraron desde la UCR La Pampa

En ese marco, plantearon que frente al corte en el servicio a afiliados de PAMI por parte de las Clínicas privadas, «la ciudadanía necesita soluciones». «La crisis del sistema en orden nacional y provincial no es novedad. Solo que ahora se hace más visible por el difícil contexto que atravesamos. No tenemos dudas de que los extorsionados son los jubilados que no pueden acceder a las prestaciones», añade el documento.

«La ciudadanía, las organizaciones y los partidos políticos no contamos con información fidedigna, ni estadísticas. Como de costumbre, la poca información que circunda es escueta, capciosa y poco seria. Así, es difícil que el sistema de salud salga de la crisis en que está sumido», señalaron.

Y aseguraron que al Gobierno «el tema no les preocupa y la falta de información sobre las dos posturas afecta a los afiliados». «Expresamos con contundencia que es muy perjudicial la actitud del PAMI, abriendo juicios de valor sobre los prestadores, que están defendiendo sus legítimos intereses», afirmaron.

En la misma línea afirmaron que «este deterioro que no es nuevo, se explica en la gran ausencia del Ministerio de Salud de la provincia, que no tiene ningún interés en regular. Hay que decirlo con claridad: el Gobierno delega una facultad que le es propia».

«La desaparición progresiva de clínicas que prestaban servicios en el ámbito privado agrava la situación. Algunos casos concretos: Eduardo Castex, General Acha, Macachín, Jacinto Aráoz y Alvear, donde los profesionales de la salud hacen enormes esfuerzos para dar respuestas», añade el comunicado de los radicales.

Remarcaron que «la precarización del sistema de salud privado en la provincia ya fue alertada; sobre todo, en áreas de internación o en especialidades de las ciencias médicas. Como respuesta a esta crisis de años, el Estado Provincial se trasformó en un efector de salud, generando competencia», argumentaron.

«En ese sentido, la competencia que la Provincia ejerce sobre los prestadores privados tiene su máxima expresión en la falta de recurso humano capacitado; ya que gran parte es absorbido por los efectores públicos y no hay incentivos para la instalación de nuevos profesionales», sostuvieron.

También aseguraron que «tampoco hay investigaciones sobre el hackeo que perjudicó al sistema del PAMI. Parte del deterioro de la salud pampeana tiene que ver con que las soluciones no llegan a los pacientes, a pesar de las obras inauguradas y anunciadas con bombos y platillos, al estilo populista».

«Hay un deterioro en la financiación. Por eso, le solicitamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, medien en la situación y resuelvan la crisis con políticas públicas y la presencia del Estado en favor de la ciudadanía y, en particular, de los más vulnerables», afirmaron.

«Queda a la vista que, lejos de buscar una solución y contundencia en las negociones, se pretende politizar la situación. Es llamativa la pasividad del Ministerio de Salud y el problema de la repartición nacional impacta directamente en la salud de todos lo pampeanos», comunicaron.

Por último, subrayaron que «hay responsabilidad indelegable en la mediación y regulación. Se trata de la máxima autoridad provincial en materia de salud y debe buscar soluciones. Cuando dejen de mirar para otro lado, saldremos de la crisis en el sistema de salud que afecta a todos los pampeanos».

