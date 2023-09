Vera: “como siempre, la UCR está a contramano de lo que pasa en la provincia”

Compartir esta noticia:

El subsecretario de Salud cruzó a los radicales que le reclamaron al Gobierno pampeano que medie en el conflicto que mantienen cuatro clínicas y sanatorios privados de Santa Rosa y General Pico con PAMI.









“Como siempre la UCR está a contramano de lo que pasa en la provincia”, criticó el subsecretario de Salud provincial, Gustavo Vera.

En esa línea agregó: “no extraña nada de un sector que piensa en la salud en términos económicos y no como un tema de Estado”.

Vera aseguró que la propuesta que surge de los dichos de la UCR “es la municipalización de la salud en La Pampa, algo que fracasó desde 1979. Tal es así que algunos técnicos de ellos lo saben pero con ese comunicado buscan politizar un tema que no era para politizar”.

Ayer el Comité Provincia de la UCR emitió un comunicado en el que diagnosticaron un sistema de salud deteriorado y buscan responsabilizar al Gobierno provincial por el corte de servicios que decidieron cuatro clínicas y sanatorios privados de Santa Rosa y General pico a afiliados de PAMI.

-¿Por qué hablan de un sistema de salud en crisis y critican al gobierno provincial por eso?

-Lo dicen ellos solamente. La población está atendida, como ocurrió en la pandemia, cuando proponían ir a comprar vacunas en el exterior y nuestro gobernador quería usarlas y vacunamos. Una postura que proponen solo Juntos por el Cambio y Milei, donde el Estado no intervenga para proteger a la gente. Hay dos posturas: la salud es un derecho y la otra que proponen ellos que es la salud como un bien del mercado.

De todas formas, Vera aclaró que el Ministerio de Salud “ya está trabajando” en el conflicto con las cuatro clínicas y PAMI. “Nosotros siempre tratamos de colaborar, como fue el caso de los ginecólogos. Estamos en contacto permanente con estos sectores, para que la gente siga siendo atendida, y los que no tienen la atención garantizada por el Estado. Lo que pasa es que ellos quieren que lo hagamos público”, manifestó.

El subecretario de Salud volvió sobre las críticas: “en un conflicto no pueden ponerse de un lado o del otro, eso es romper el conflicto”, dijo en referencia a la postura de la UCR en favor de los propietarios de clínicas y sanatorios privados.

-¿Hablaron con las partes?

-Nosotros estamos en permanente diálogo. Lo que pasa es que ellos quieren que nosotros vayamos a decírselos a ellos. No.

-Refieren a que la salud pública perjudica a la actividad de los privados…

-Eso es un concepto de ellos, no de los prestadores privados. Nosotros trabajamos en complemento con los privados. Tal es así que durante la pandemia nos dijeron que no estaban en condiciones de atender casos de gravedad, ese fue el primer acuerdo, y se hicieron los contenedores y todo lo que ya se sabe. Además es un concepto centralista, porque piensan en seis instituciones que son importantes, que nosotros valoramos y trabajamos con ellos. Pero hablan de otras instituciones que hace 25 años que dejaron de funcionar por competencia y no por la salud pública. ¿Quién va a poner dos ambulancias en Cuchillo Co donde hay 300 habitantes?. Ellos degradaron el Ministerio de Salud a una secretaría cuando gobernaron, nosotros con nuestros errores y aciertos defendemos que el Estado debe garantizar la atención.

-La Asociación de Endocrinología reclamó recientemente cobrar más porque los valores de las consultas son muy bajos

-Eso ocurre en todos los lugares por este desfasaje que hubo. Pero nosotros a esas posturas le decimos siempre lo mismo. Atendamos a los pacientes mientras discutimos en una mesa. La gente necesita que la atiendan, de una forma u otra. Nunca hay que olvidarse que estamos para atender a la gente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios