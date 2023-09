Fiscalías rurales: “limitar la acción, entiendo que no es constitucional”, adelantó Campo

Compartir esta noticia:

La futura jueza suprema puso en duda la sanción de una ley que limite el accionar de los fiscales, como puede ocurrir con el proyecto de ley que en Diputados tratan para crear fiscalías rurales. ¿Qué piensa de la cuestión de género y de los juicios por jurados?

Este martes la fiscala de General Pico, Verónica Campo, se presentó a la Comisión de Peticiones y Poderes, donde se analiza su pliego para ser nominada jueza suprema de La Pampa, a propuesta del gobernador Sergio Ziliotto.









Consultada por el diputado Espartaco Marín, Verónica Campo señaló que “La fiscalía temática te permite conocer el ambiente delictivo y cuáles son las formas de delinquir. Voy a defender siempre las temáticas, pero hay que analizar los recursos existentes”

“Muchas veces creamos una temática específica y vas a tener un fiscal al que le limitas la acción de competencia. Me parece bien que su prioridad sean los delitos rurales, pero no hay que delimitarlo. Por ejemplo, vas a crear una fiscalía de delitos rurales en Victorica, donde hay solo un fiscal y ¿qué pasa si ese fiscal se toma licencia o se enferma? El de delitos rurales, con las limitaciones que le impone la ley no podría hacer otra cosa, no podría atender género, un homicidio”, indicó.

“Más allá de que seria dificultoso limitarlo, creo que tampoco es constitucional, porque los fiscales son titulares de la acción. Si bien nos dividimos en temas para trabajar de manera interna u organizativa, no podría quitársele el ejercicio de la acción al fiscal”, señaló.

Género

Sobre el avance de la cuestión de género en la justicia dijo que “vamos bien, pero nos falta mucho. Son cambios que estamos forzando desde lo legislativo y de lo funcional, pero de a poco vamos mejorando. Normalmente las mujeres en cargos resolutivos, somos pocas”.

“Hoy hay varias mujeres fiscales, pero la mayoría están en las fiscalías de género. Lo tenemos que seguir trabajando entre todos”, indicó.

Juicio por jurados

Respecto de la implementación de los juicios por jurados, dijo que “como persona del derecho me parece interesante, pero soy consciente de la dificultad de implementarlo en provincias tan pequeñas como la nuestra y porque es muy costoso”.

