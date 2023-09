Verónica Campo, futura Jueza Suprema: “la pena no es una venganza”

Compartir esta noticia:

La candidata a jueza suprema, Verónica Campo, poya la creación de un Servicio Penitenciario Provincial y propone modelos alternativos de resocialización de las personas condenadas para que la pena “no sea una venganza”.

En el final de su alocución en la Comisión de Peticiones y Poderes, donde se analiza su pliego para ser integrante del Superior Tribunal de Justicia, destacó que “soy una defensora de la reinserción real y así como estamos, entiendo que no lo vamos a lograr”, lamentó..









“En los delitos contra la propiedad todos son reincidentes, por lo que el sistema no sirve. Desgraciadamente, nuestros condenados están en las comisarías, que no son el espacio propicio para la resocialización, como establece la Constitución”, dijo ante la consulta del diputado Espartaco Marín.

“Y si queremos respetarla, la condena no es una venganza, la pena es para resocializar. Entiendo que la inversión económica para crear un Sistema Penitenciario Provincial es muy grande, pero si la tuviéramos, sería espectacular para la resocialización”, aseveró.

“Y no somos tantos como para no tener un sistema modelo. Y quizás mejorando lo que tenemos, convirtiendo las alcaidías y comisarías en pequeñas unidades penitenciarias, podríamos lograrlo. Y esas unidades no tendrían que estar a cargo de las policías, porque a la policía le cargamos todo, tiene que correr al ladrón, prevenir, bajar al gato del árbol, cuidar al preso, darle la comida y procurar que estudie”, enumeró.

“Eso se lo pedimos a un personal policial que va a una escuela donde nada de eso le enseñan. Se le enseña a colaborar con la justicia y hacer tareas de prevención, nada más. Sería sobrecargarlos de tareas”, indicó.

Especificó que el modelo alternativo de resocialización podría ser “como el que está en Uruguay, el que planteó en su momento el exdiputado Santiago Giuliano, donde cada condenado tiene su espacio para trabajar, para estudiar, tiene vinculación real con su familia y se consigue la resocialización”, cerró.

La diputada Agustina García le pidió estadísticas sobre el delito y la vinculación con consumos problemáticos: “El dato es nuestro, de los fiscales que trabajamos la temática, pero lamentablemente el 80 % de los casos tiene que ver con consumos problemáticos, nadie roba para comer en La Pampa. La mayoría son jóvenes y después hay una franja etárea que sigue, pero es la menor”

Cuando García le pidió edades, Verónica Campo dijo que “la más grande y la franja que crece es de la juventud, lamentablemente. Los que llegan a mi fiscalía, están entre los 16 y los 24 o 25 años”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios