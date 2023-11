La nueva de Javier Milei: aguinaldo, ¡fuera! (video)

Compartir esta noticia:

Javier Milei ya avisó que cortará la obra pública, lo que implica más de 300 obreros de la construcción despedidos, y ahora, que no pagará el aguinaldo si no le alcanzan los fondos.

El presidente electo continúa con la motosierra antes de asumir: primero dijo que no cumplirá los contratos por obras públicas, y ahora, que no pagará los aguinaldos de las y los trabajadores estatales.

El presidente electo Javier Milei volvió a ratificar el plan de ajuste que implementará a partir del 10 de diciembre y, en ese marco, puso en duda el pago del medio aguinaldo para empleados de la administración pública.









Fue durante una entrevista que le dio este martes a Rodolfo Barili, en Telefé Noticias, cuando el periodista le consultó si en sus primeros días de gobierno le ordenaría al Banco Central dejar de emitir dinero.

“Sí, hay que cortar con la emisión monetaria”, le respondió Milei. Barili le preguntó, entonces, qué haría el gobierno de La Libertad Avanza en un eventual escenario en el que “Argentina gaste 120 y recaude 100”.

“No, entonces no gasta 120, no va a gastar más que 100”, lo interrumpió Milei. Y Barili le repreguntó, en ese sentido: “¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo, de diciembre?”.

El gobierno “gastará 100”, volvió a interrumpirlo Milei, dando a entender que el medio aguinaldo podría ser materia de ajuste.

“Recortarán lo que tengan que recortar” para lograr el equilibrio fiscal, insistió el ultraderechista, que reveló que esto no lo habló con el presidente Alberto Fernández porque el pago de aguinaldos “va a caer en el último tramo de diciembre” y lo deberá enfrentar él en sus primeros días de gestión.

En un mensaje a los votantes, en especial a los de Juntos por el Cambio que le dieron su confianza en las urnas con el argumento de que no haría lo que prometió en campaña, concluyó: “Como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Yo dije todo lo que voy a hacer, no quedaron dudas”.

Entre otras medidas de ajuste, Milei ya confirmó que buscará privatizar YPF y los medios públicos, que dará Aerolíneas Argentinas a los empleados en el marco de una política de cielos abiertos, que buscará derogar la Ley de Alquileres y que frenará la obra pública.

