Interna libertaria por los cargos: “Aragonés tiene problemas de lealtad” y “no habla con ‘el Jefe’”

La reaparición de Raúl Aragonés, que fue candidato a diputado provincial por el partido libertario, agitó una interna que ya tenía en disputa a quienes conducen la Libertad Avanza (LLA), con el tiernismo, el Partido Demócrata y el PRO.









El peronista Raúl Aragonés, que en el gobierno de Mauricio Macri apoyó a Juntos por el Cambio, aseguró en las últimas horas que “negocia” la llegada de Javier Milei a La Pampa con “El Jefe”, o “La Jefa”, para respetar su género, Karina Milei, y desató la reacción de otros referentes libertarios.

Y la pelea no es menor: están en juego medio centenar de cargos nacionales con sede en La Pampa, y nada más ni nada menos, que quien se cuelga la cucarda de conseguir que Milei venga a la Provincia por primera vez.

La discusión revela que el presidente electo tiene más dirigentes que se le acercan cada día: Raúl Aragonés armó el Partido Libertario de La Pampa con Oscar Falcón, el pastor Evangélico, Walter Marín.

También aparecen los “jóvenes” del local de la Mariano Rosas casi Luro de Santa Rosa, que armaron el partido a nivel nacional con las siglas de LLA, y que preside Luciano Ortiz. Pero ahí no se agotan: Juan Carlos Tierno ganó la escena pública durante la campaña para el balotaje repartiendo la boleta de Javier Milei, y el PRO, aportó fiscales, autos, estructura, para el día de la votación, encabezados por el gran ganador de la interna amarilla, Martín Ardohain.

Por último, no hay que olvidarse de Caico Montoya, extitular del SENASA en La Pampa, que ostenta la personería del Partido Demócrata, que le permitió a Javier Milei presentarse a elecciones por falta de armado propio en las provincias.

En ese escenario, quien parece tener el sello oficial de Milei en La Pampa, Luciano Ortiz, aseguró que Aragonés no tiene vínculos con su jefe político.

“Respecto de este hombre Aragonés, hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de participación dentro de LLA, por lo menos en La Pampa y en Buenos Aires, tampoco. Es presidente de un partido Libertario de tipo provincial. Yo presido el de orden nacional y el otro es de orden provincial, que puede presentar cargos a intendentes, concejales, de nivel provincial”, explicó Ortiz.

“Es importante destacar que Raúl Aragonés no pertenece a LLA, no tiene nada que ver con LLA, y, en consecuencia, con Javier Milei. De hecho, es una persona que tiene bastantes problemas con su lealtad política. Es una persona que a partir del año pasado apoyaba el proyecto de Javier Milei desde su lugar, porque por lo que sabemos, no tiene mucho contacto con Buenos Aires”, chicaneó.

Agregó que “pasadas las elecciones de mayo retira ese apoyo y luego, pasadas las elecciones PASO, muy convenientemente, manifiesta otra vez el apoyo”, resaltó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

Sobre la situación que se da por la pelea de la referencia libertaria en La Pampa, agregó que “lo menos con lo que uno va a tener que lidiar en una política donde muchas veces gente oportunista quiere aprovechar una ola, como el caso de Javier Milei. Y es lógico que vengan de personajes que históricamente han hecho este tipo de maniobras”.

“La información que yo manejo desde Buenos Aires es que desconocen cualquier tipo de negociación para que Javier Milei venga a La Pampa. Por la situación, una visita de Javier Milei a La Pampa probablemente esté bastante bajo entre sus prioridades por el nivel de dificultades a resolver”, continuó.

Respecto del nombramiento de Eduardo Filgueira Lima afirmó que “eso no está confirmado y por lo que he estado hablando, es muy probable que esto no suceda. Si bien hay que esperar hasta el 10 de diciembre, más allá de los nombres y las figuritas que van pasando todos los días”.

“En el caso del doctor Filgueira Lima, es una pena, porque todos reconocemos la trayectoria y la idoneidad del doctor. Y cómo ha estado trabajando con los equipos de salud de LLA. Ojalá que esa decisión se revea”, señaló.

Por último, se refirió a los cargos provinciales que están en juego entre las diferentes corrientes políticas que aportaron para el triunfo de Milei en La Pampa: “Lo primero que hay que decir es que esos cargos son nacionales, los gana LLA y es Javier Milei quien tendrá que definir a quien quiere para acompañarlo en esos organismos”

“Hay que entender que directamente a nivel nacional hay muchas figuras del equipo que no están definidos. Si aun no está definido el nombre del PAMI en Argentina, como sabemos que persona va a estar en La Pampa. Incluso, hay organismos que en el corto o mediano plazo, dejen de existir”, finalizó Luciano Ortiz.

