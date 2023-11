La CCC se pronunció contra los allanamientos: “no tenemos nada que ocultar, trabajamos todos los días”

Compartir esta noticia:

Este martes, en conferencia de prensa, la Corriente Clasista y Combativa se pronunció contra los allanamientos que sufrieron días atrás, en el marco de una causa iniciada en el gobierno de Mauricio Macri.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Previo a contestar las preguntas de la prensa, se leyó el siguiente documento:

“Buenos días a todos.

Primero que nada, agradecerles por estar aquí hoy. Queremos hablarles sobre la transparencia, la dedicación y la integridad que definen a nuestra organización.

Hemos enfrentado allanamientos sin fundamentos, acusaciones infundadas y prejuicios. Pero a pesar de todo, seguimos adelante. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Repudiamos estos allanamientos y acusaciones, pero no nos escondemos de ellos. Nos ponemos a disposición de la justicia, porque creemos en nuestro trabajo y en nuestra línea.

Estos allanamientos, totalmente irregulares y desmedidos en su despliegue, fueron ejecutados bajo la carátula de “averiguación de delito” con la excusa de buscar irregularidades en la administración de programas sociales. Violando la presunción de inocencia, sin siquiera especificar de qué se acusa secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que nada tienen que ver con la causa que alegan y ni siquiera figuran en las órdenes de allanamiento.

En la CCC tenemos como línea política lo que llamamos la “democracia horizontal” que es, ni más ni menos, que toda decisión de acción la tomamos entre todos. Realizamos asambleas en los proyectos productivos, asambleas generales y por sectores y con la dirección de un cuerpo de delegados y delegadas.

Somos una organización que se enorgullece de su transparencia. Cada centavo que recibimos, cada acción que emprendemos, cada decisión que tomamos, todo está a la vista del público. No tenemos nada que ocultar. Nuestros libros están abiertos para cualquier persona que desee verlos, porque creemos en la rendición de cuentas y en la confianza que nuestros compañeros y compañeras depositan en nosotros. Cada proyecto tiene su “revisor de cuentas” quien tiene la tarea, justamente de revisar e informar a sus compañeros la entrada de dinero y el gasto que se realiza asistiendo a reuniones mensuales. Democratizamos la información en su máxima expresión.

A pesar de nuestra transparencia y dedicación, a menudo nos encontramos estigmatizados y malinterpretados. Se nos tacha de vagos, se nos acusa de no trabajar. Pero permítanme decirles que cada uno de nosotros trabaja incansablemente para hacer de este un país más justo. Nuestro trabajo puede no ser convencional, pero eso no lo hace menos valioso o importante.

Nuestra línea de lucha es por las emergencias populares, por más derechos, por una Argentina libre y soberana. La lucha también es democrática, salimos a pelear por decisión propia, porque creemos que es la mejor forma de enfrentar el interés egoístas y entreguistas de las clases dominantes. No nos dejamos someter y no queremos un pueblo sometido y desorganizado para que unos pocos se la sigan llevando con la pala.

Nos solidarizamos con las hermanas y hermanos del Movimientos de Pueblos y Naciones Originarias en Lucha, con su Coordinadora Ayelén Morales, una organización hermana quienes sufrieran también del allanamiento conjunto sin motivos. Nos solidarizamos con Roxana Rechimont, secretaria general de ATE La Pampa y CTAA La Pampa, quien también sufriera allanamientos y secuestros de elementos y fuera víctima de incomunicación aun cuando no fuera parte ni de la orden ni de la causa por la que se desarrolló el hecho.

Estamos aquí para servir al Pueblo, para luchar por la justicia social, para hacer del mundo un lugar mejor. Y no vamos a dejar que los estigmas y los prejuicios nos detengan. Seguiremos trabajando, seguiremos luchando, seguiremos siendo transparentes.

Porque al final del día, no somos solo una organización. Somos una familia, una comunidad, un movimiento. Y juntos, podemos hacer grandes cosas.

Gracias por su tiempo y por su apoyo continuo. Juntos, podemos y haremos la diferencia”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios