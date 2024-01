Ante el posible cierre de Educ.Ar, crearon una “página espejo” para evitar que se pierda el contenido

Compartir esta noticia:

El Poder Ejecutivo dejó en suspenso el portal educativo nacional que sirve de insumos para cientos de miles de docentes. Desde las redes sociales surgió una iniciativa para evitar el vaciamiento, que a las pocas horas, intentó ser hackeada.

El bloqueo -y posible cierre- de las plataformas de Conectar Igualdad y Educ.ar no pasó desapercibido por la comunidad educativa. Es que la posiblidad de perder este valioso insumo fue el caldo de cultivo para que surja un héroe sin capa que recopiló toda la información de ambos portales y lo subió -de forma gratuita- en una web paralela.

«Nada indicaba que iban a eliminar 20 años de recursos educativos, ESI, memoria, historia y construcción social ;)», fue el mensaje, en tono irónico, que compartió Juan Romano (@jpromanonet) en su cuenta de Twitter, junto a un link del nuevo sitio que contiene todo el material para alumnos y docentes, que estaba cargado en la web que fue dada de baja por el Gobierno nacional.

Nada indicaba que iban a eliminar 20 años de recursos educativos, ESI, memoria, historia y construcción social 😉https://t.co/xOJUvuKMIB https://t.co/Q9lc9c7jmV pic.twitter.com/q4ag742G2K — Juan P. Romano (@jpromanonet) January 27, 2024

Casi de inmediato, su publicación generó cientos de reacciones que felicitaron y agradecieron a Romano por su idea. «Ay, es inmenso esto. Gracias, gracias, gracias. Estudiantes y docentes te estaremos siempre agradecidos. Nuestro trabajo está subido ahí con mucho amor y dedicación», escribió una usuaria.

Sin embargo, según denunció el propio Romano, no todo fueron aplausos y felicitaciones: tras el anuncio, se multiplicaron los intentos de hackeo del nuevo sitio.

Atacan el sitio que redirecciona, +130 intentos anoche segun el log. Muchaches liberotarios, a los 13 estaba reventando el phpmyadmin del ejercito nacional porque encontre el sitio sin login y no me respondian los mails. Aprendan como funciona internete y no me jodan. — Juan P. Romano (@jpromanonet) January 28, 2024

«Atacan el sitio que redirecciona, +130 intentos anoche segun el log. Muchaches liberotarios, a los 13 estaba reventando el phpmyadmin del ejercito nacional porque encontre el sitio sin login y no me respondian los mails. Aprendan como funciona internete y no me jodan», denunció el joven.

Si querés saber que es el odio 👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/gKsVvkxjtb — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) January 28, 2024

Tal como contó este diario, desde la Secretaría de Educación informaron en una comunicación interna que ambos sitios web Conectar Igualdad y Educ.ar. ingresaron en “modo construcción” y “hasta nuevo aviso”.

Según trascendió, la desconexión, que no cuenta con fecha de restablecimiento, se debe a la revisión que se harán de sus contenidos. Sin embargo, las estructuras no cuentan con nuevas autoridades designadas tras el desembarco de Javier Milei y comitiva en el Gobierno nacional.

Una pérdida invaluable

Desde hace 23 años, el portal de la empresa estatal del Ministerio de Educación de la Nación Educ.Ar es proveedor gratuito de contenidos en diversos formatos para nutrir el vínculo de las nuevas tecnologías con la educación en todos los niveles y acompañar a docentes y estudiantes tanto en la enseñanza como en el aprendizaje: cursos y talleres, aplicaciones, el sistema operativo Huayra, podcast y series audiovisuales que recibieron 56 millones de visitas el último año.

Desde 2010 cuenta con la plataforma Conectar Igualdad, enlazada al programa federal que, a través de la distribución de material educativo y tecnológico, pretende facilitar la inclusión y el uso de nuevas tecnologías en las prácticas educativas.

Ambas fueron “desconectadas” el jueves por la noche, y desde el área de Administración y Finanzas de Educ.Ar informaron la noticia con un correo electrónico.

Pese a que la noticia generó un amplio repudio, con una gran repercusión en redes sociales, en las que el Presidente es asiduo usuario, nadie del Gobierno salió a dar explicaciones ni mayores detalles de la decisión. (Página/12).

