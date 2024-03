Comunidad Organizada se opone al “aporte solidario” anunciado por Ziliotto

Compartir esta noticia:

El aporte solidario anunciado este viernes por el gobernador pampeano será de carácter extraordinario y alcanzará a todo el sector financiero, a los altos salarios públicos provinciales y los hacendados y propietarios de vehículos de alta valuación fiscal. El mismo tendrá como destino garantizar el alimento a los sectores más vulnerables.









La diputada Sandra Fonseca se opuso a la creación de un aporte solidario extraordinario para los sectores de grandes ingresos y el sistema financiero.

«No consideramos oportuno aumentar impuestos, si apoyamos la eficacia y eficiencia del Estado pero de ninguna manera seguir cargando de impuestos a uno de los países, con mayor carga tributaria como es la Argentina y por supuesto la provincia de La Pampa», planteó la legisladora de Comunidad Organizada.

“Si el Gobernador realmente quiere representar y proteger a los pampeanos del supuesto ataque que el Presidente Milei hace a las provincias, específicamente a la provincia de La Pampa, en lo que tiene que ponerse firme es el reclamo de la eliminación de las retenciones a todos los productos exportables agrícola ganaderos de la provincia de La Pampa. Precisamente estos productos, sufren hace más de veinte años, trescientos millones de dólares por año en retenciones, que no llega a los bolsillos de los pampeanos y por ende es un montón de dinero que no vuelve a la economía de nuestra provincia”, sostuvo la diputada de CO.

En línea con lo expresado por otros diputados de la oposición, Fonseca buscó menguar las críticas de Ziliotto a Milei por el ataque a las provincias y cuestionó que fue el gobierno del Frente de Todos que produjo «un agravio al federalismo argentino».

Del mismo modo, dijo que Ziliotto «culpa a Milei de lo mismo que le hace a los intendentes pampeanos».

«Para tomar la senda del desarrollo social y económico que anuncia, debería comenzar por dar participación a los que producen ese desarrollo», dijo Fonseca.

