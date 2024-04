Ataque a inquilina: “me pegó dos trompadas, me tiró al piso y me pisó”

Compartir esta noticia:

La mujer agredida por un expolicía en Santa Rosa, contó que el propietario le dio golpes de puño y patadas durante un intento de desalojo ilegal. A raíz de todo eso

Un expolicía quiso desalojar a una mujer esta mañana que tiene contrato vigente y le paga el alquiler en tiempo y forma: “la tiene conmigo porque le dije que no quería cambiar mi alquiler por sexo”, contó Virginia a Plan B Noticias.









Este martes a las 8 de la mañana, Carlos Medina quiso desalojar a la mujer, a su pareja y aun niño de cinco años. “Hace cinco meses que empezaron los problemas, cuando le dije que no. Tengo tres denuncias y un intento de restricción de acercamiento, pero en la justicia no me la dieron porque dicen que no es violencia de género porque no somos pareja”.

Vecinos de la zona contaron que el propietario ya ha tenido problemas con otros inquilinos “por sus reacciones violentas”.

“Hoy temo por mi vida, no creí que iba a llegar a todo esto, no creí que me iba a llegar a pegar. De ser un hogar pasó a ser un calvario. Hoy está demorado, pero tengo mucho miedo, porque tengo un hijo de cinco años”, lamentó la mujer agredida este martes en Santa Rosa.

“Hace un año que estoy viviendo acá, tengo un contrato con la ley vieja, pero él me lo hizo por un año. Cumplo todos los meses el contrato, no es problema del pago del alquiler. Empezó cuando no dejé que ingresara más a mi casa a hablar con mi marido”, relató.

“No me acepta el pago. He querido pagarle cada vez que lo veo. Su abogado me dice que tengo 45 días para irme, pero no debería irme, tengo contrato y le quiero pagar”, resaltó.

“Esta mañana vino a desalojarnos, pero cuando llegó la policía, le dijo que no tenía derecho porque no tiene una orden de desalojo. Él se enojó, se enloqueció. No puedo mover el dedo, me dio dos trompadas en la cara, me dio contra el piso, y en el piso me dio una patada en la espalda”, finalizó.

