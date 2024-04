Ziliotto: “hoy está en juego la disolución de la Nación”

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa advirtió por las políticas impulsadas por Javier Miliei y señaló que pueden llevar a la disolución del país. No descartó iniciar acciones legales contra Nación por los recursos retenidos a La Pampa. Criticó las políticas a favor de los sectores más poderosos y confirmó que se priorizará la atención de servicios básicos de salud, alimentación, educación y seguridad.

Ante una consulta de Plan B, sobre cuál es el límite contra las acciones de Javier Milei, el mandatario dijo que “la democracia ha diseñado todos los resortes que tienen que ver con el funcionamiento óptimo de la división de poderes. Y hay mecanismos. Hace un año, año y medio, me trataron de irresponsable, de peleador porque osamos utilizamos un derecho que nos da la Constitución de pedir un juicio político a la Corte Suprema, porque se había metido en la distribución de recursos federales, de pampeanas y pampeanos”.

“El remedio está en lo que marca la Constitución. La Corte es funcional a este esquema de concentración de riqueza, de empobrecimiento de la enorme mayoría de los argentinos y, a su vez, han dejado de tener la presión del Decreto de declarar un servicio público a Internet. Cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad y en ese marco, está la división de poderes, el juicio político, para que otro poder, analice la conducta de los cortesanos. Pero el tema es que seguimos mirando el árbol y no el bosque. En Argentina muchos ven cómo pueden ser diputados el próximo año o cómo algunos tienen apetencias mayores y quiere gobernar Argentina en 2027. No hay, lamentablemente hoy una mayoría de la dirigencia que entienda que hay mucho más en juego: está la disolución de una Nación”.

Ziliotto fue consultado sobre si la provincia iniciará acciones legales contra la Nación ante la retención ilegal de recursos coparticipables. “Claro que sí, es parte de nuestra defensa, de nuestra responsabilidad, estamos hablando del patrimonio de las y los pampeanos. Es mi obligación defenderlo y no voy a tener ningún prurito de llevarlo adelante, pero hay instancias que cumplir: hay que agotar vías administrativas. El gobierno nacional no se ha dignado a contestar ni una sola nota que le hemos mandado, no han tenido el mínimo respeto por La Pampa”.

“Un ejemplo: enviamos una nota con los incumplimientos en las obras públicas para con La Pampa, en virtud de convenios firmados y aprobados por la Legislatura y esa nota, no fue contestada nunca. Cuesta con este gobierno, cumplir con etapas administrativas, para luego iniciar, en el marco de la división de poderes, acudir a la justicia. Nosotros no vamos a dejar de lado ninguna herramienta que signifique defender a La Pampa”, agregó.

Consultado sobre el fondo anticíclico, hasta cuándo puede aguantar La Pampa en esta situación, Ziliotto dijo que “ni el gobierno nacional sabe cuál será la magnitud de los números en los próximos seis meses. Nosotros tenemos nuestras proyecciones. Nosotros recibimos coparticipación federal todos los días, pero no hay una previsión de cuál será la magnitud de la caída, no vemos el fondo del pozo”.

