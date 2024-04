El PRO y Comunidad Organizada no repudiaron los despidos de Milei (videos)

Compartir esta noticia:

La oposición en el Concejo Deliberante de Santa Rosa mostró una fisura respecto de la mirada hacia el gobierno nacional: la UCR, con sus reparos y chicanas a Luciano di Nápoli, levantó la mano con el oficialismo, pero el tiernismo y el macrismo siguen sin solidarizarse con las y los despedidos.









En otra sesión marcada por la desazón e incertidumbre de las 90 familias de trabajadores y trabajadoras despedidas por Javier Milei en La Pampa, el concejal de Patria Grande, Mariano Alfageme, presentó el proyecto de repudio institucional al severo ajuste del libratorio.

En medio de aplausos y vítores, Alfageme defendió el proyecto que hoy se convirtió en un repudio institucional a las políticas económicas y sociales del gobierno de Milei.

El edil recordó que “las y los despedidos son santarroseños, que cruzamos en la calle, en las oficinas, en las plazas, en los supermercados” y se le apuntó a los concejales opositores que en la sesión anterior no quisieron expresarse contra Milei porque no “afecta a Santa Rosa”.

Hoy, esa postura apática de los concejales y concejalas del PRO, UCR y CO, tuvo una primera fisura: macristas y tiernistas se opusieron al repudio, pero el bloque radical no pudo con su vergüenza, y acompañó “por solidaridad” con las y los despedidos.

Sin embargo, Diego Camargo habló de una “doble vara” del bloque oficialista al recordar que Luciano Di Nápoli despidió a trabajadores temporarios el 12 de febrero de 2020 y chicaneó: “aturde el silencio oficialista con la precarización y el despido de los cinco trabajadores de Radio Municipal”.

Pero Camargo dejó en claro que votaban a favor por la presión pública que significó la sesión anterior, cuando se negaron a criticar el ajuste y los despidos de Milei. “Lo votamos por solidaridad con los santarroseños y santarroseñas despedidas” pero destacó que lo considera inútil porque “no genera ningún efecto”.

También pidió que se hiciera un análisis pormenorizado de cada uno de los despidos, lo que generó la intervención de los trabajadores despedidos: “lo hubieran hecho antes de despedirnos”, le gritaron.

Apeló al tratamiento de temas locales y se sumó a los argumentos del PRO y CO, que no quieren que se “haga política” en el Concejo.

Fernanda Oddi reiteró el argumento del PRO, pero quiso morigerar su postura que, a todas luces, es antipática, sobre todo, porque en el recinto se encontraban despedidos de Vialidad Nacional, ANSES y la exAgricultura Familiar.

“Que no vote a favor no quiere decir que no nos afecten los despidos. Estamos a disposición de todos con las herramientas que tenemos en el Concejo Deliberante”, dijo, pero, pidió que se traten solo temas locales.

Romina Paci, del radicalismo, insistió en el mismo sentido y dijo que a ella la eligieron como concejala de Santa Rosa y que consideraba que, si se hacían repudios políticos de nivel nacional, no debían pagarle el sueldo.

El presidente de la bancada oficialista, Francisco Bompadre, defendió al Concejo Deliberante como un escenario político donde “se debaten las cosas que nos pasan en el país”. Chicaneó a los opositores porque “no se hacen cargo” de haber hecho campaña y haber votado el ajuste de Javier Milei.

Les recordó a los radicales y macristas, de Juntos por el Cambio, que la fórmula presidencial integra el gabinete de Milei: “Petri, que es radical, es ministro de Defensa, y Bullrich, de Seguridad. Los dos encabezaron la fórmula de ustedes”, afirmó.

Diego Camargo (UCR) devolvió la chicana al señalar que “para Milei es su referente, y en carácter de prócer, el peronista Carlos Saúl Menem” y no se olvidó de Daniel Scioli “que es uno de los tantos peronistas del gobierno nacional”.

Luján Mazzucco (UCR) también chicaneó al oficialismo al señalar que “esperaba que el presidente del FreJuPa enviara el proyecto a comisión para agregar todos estos datos y así repudiamos todos los despidos”.

Lucas Ovejero, del FreJuPa, justificó el proyecto de resolución al señalar que “no solo son santarroseños los despedidos, sino que ustedes podrían hablar con sus legisladores nacionales para que no levanten la mano en favor del DNU de Milei”.

Fabiana Castañiera, de Comunidad Organizada, pidió dedicarse a los temas de Santa Rosa “como los consorcios de obras que no se hacen” y no dedicarse “a tantos repudios”.

El proyecto fue aprobado por mayoría, 9 a 3, con el voto favorable del FreJuPa, la UCR, y el negativo del PRO y CO.

