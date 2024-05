Femicidio de Agustina: la semana que viene podría conocerse el veredicto

Compartir esta noticia:

El lunes próximo comenzará una nueva ronda de testimonios de las partes acusadoras y la defensa, luego serán los alegatos y el viernes podría conocerse el veredicto. El abogado Emanuel Roa confió en que el jurado popular declarará la responsabilidad de Pablo Parra en la causa por el femicidio de la estudiante pampeana.









Emanuel Roa, abogado de la familia de Agustina Fernández, la estudiante de medicina asesinada en Cipolletti, adelantó que la próxima semana serán los alegatos y luego se conocerá el veredicto del jurado. Hasta el momento, los testimonios refuerzan la acusación contra Pablo Parra.

El letrado manifestó a Plan B satisfacción por la tarea realizada durante la investigación y que el jurado pueda conocer el contexto y las motivaciones de Parra en el femicidio de la joven pampeana.

“De la investigación surgió como se generó él la oportunidad para el ataque y hemos ido desarticulando la coartada. Por un lado, mostrando como el escenario que armó no era un escenario de robo y por otro, mostrando que lo que él construye, de que se encontraba en otro lugar, todo fue posterior al momento del ataque”, manifestó Roa.

La semana que viene comenzarán la ronda de testimonios con la parte técnica y el análisis criminalístico que permitirán a las 12 personas que forman parte del jurado popular, tomar una decisión con más herramientas. “Queda demostrar es la mecánica del ataque, que se va a demostrar con los testimonios de los peritos médicos, la genetista, quienes darán las herramientas técnicas para entender. Y finalmente el análisis criminalístico que permite entender toda esa información y entender el ataque. Con eso vamos a estar en condiciones de alegar”, anticipó el abogado de la familia de Agustina.

Desde la defensa de Parra solo se limitaron a negar la acusación y el argumento fue que Parra no tiene lesiones y que una persona que ataco a otra debería tenerlas. Pero de la reconstrucción de los hechos se desprende que Agustina no pudo atacarlo porque se defendió del golpe. Parra la golpeó tan fuerte en la cabeza que quedó tendida en el piso.

En la previa del debate, Parra no quiso hacerte el test psicológico, ya que cuenta con la posibilidad de negarse, pero los testimonios y las pruebas reunidas durante la investigación, muestran la personalidad del sujeto. Uno de ellos corresponde al de una exnovia que tuvo después del secundario y que declaró en una de las audiencias el trastorno que le provocó Parra luego de que esta le pusiera fin a la relación.

Al respecto, Roa explicó que «se pudieron establecer elementos vinculados al perfil de Parra, sobre la base de un testimonio de una exnovia que dijo que su relación estaba bien hasta que cortaron. Parra se hizo pasar por otro chico por mensajes, él la perseguía en la calle, le tiró la moto encima e insultó a su hermana, y hasta intentó ingresar a la oficina donde ella trabajaba y tuvo que llamar a la policía porque sintió miedo. Los padres no hicieron denuncia pero intervino la policía y luego cesó todo. Cuando declaró pidió que Parra no esté presente en la sala», contó.

También quedó probado en los peritajes de las conversaciones telefónicas de Agustina que Parra era un sujeto que siempre la perseguía, le hacía regalos caros, y alardeaba de tener un vínculo distinto al que tenían, como quedó demostrado en las conversaciones con amigas y compañeras: un simple vecino, con el que la joven había tenido relaciones, pero que era una persona muy tóxica y ella ya no estaba interesada en continuar con el vínculo.

“Las chicas que iban y estaban en el departamento de Agustina decían que siempre estaba muy pendiente. Siempre salía a ver o le caía a la casa”, repasó Roa, quien subrayó el trabajo de peritaje telefónico:“la reconstrucción forense de las comunicaciones de Agustina y sus amigas fue impecable. Describe todo de manera muy pormenorizada”.

Esa reconstrucción se hizo a partir de la computadora de agustina y como ella tenía asociada el correo al teléfono, un chip que se pidió a la empresa telefónica, más lo que aportaron las personas con las que se comunicó.

Por el lado de Parra, todo lo contrario. Desde un primer momento no quiso colaborar con la investigación. “Él dio un mail que no era, uno de la hermana, después dio otro que era un mail nuevo, posterior al hecho. No tuve intenciones de recuperarlo. Parte de su plan era direccionar. Su plan fue irse para volver a atacar y después del ataque irse”, remarcó el abogado.

Durante las auadiencias de esta semana declararon los policías y médicos que asistieron en primera instancia al departamento a auxiliar a Agustina. También el vecino al que Parra le fue a tocar la puerta para pedir ayuda y todos coincidieron en lo mismo: “Parra no mostró ningún signo de angustia”.

“Él estudió tecnicatura en seguridad e higiene, vino una mujer que le enseño que lo primero que tiene que hacer ante una persona herida es llamar a la ambulancia. Y él lo primero que dice es que le robaron. La Policía llega por un robo y después la llamada a la ambulancia va por otro lado, distinto al de Parra”, expuso Roa.

La próxima semana declararán los peritos médicos, la genetista y otros testimonios, incluidos los de la defensa de Parra. Luego de esto el jurado popular deberá deliberar. Se estima que el veredicto se conozca el viernes. “Creemos que el jueves alegamos y tendrán jueves y viernes para el veredicto del jurado. Pero está la posibilidad de que lleve más”, dijo Roa.

Por último, manifestó: “Confiamos en que vamos a terminar de poder mostrarles toda la evidencia de que Parra es culpable. Entendemos que hubo motivación, hay oportunidad, que había conocimiento específico de Parra para hacerlo, y comportamiento posterior. Todos esos elementos permitirán pedir que lo declaren responsable”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios