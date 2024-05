Ley Bases: Huala también votará en contra la restitución de Ganancias

Compartir esta noticia:

La senadora del PRO, Victoria Huala, se sumó de esta manera a la decisión que ya habían adelantado Pablo Bensusan (PJ) y Daniel Kroneberger (UCR), los otros dos pampeanos en el Senado. Aunque en general acompañará el proyecto de Milei.









Mientras el Gobierno negocia con las partes para lograr la aprobación de la Ley Bases en la Cámara Alta, se van conociendo las posturas de las y los senadores que votarán o no el proyecto que viene con media sanción de Diputados.

En ese marco, los representantes pampeanos ya manifestaron, en uno de los casos un rechazo general, y en los otros dos un apoyo al proyecto de Milei, aunque con algunos reparos en particular.

El conjunto con el resto del bloque de Unión por la Patria, el senador Pablo Bensusán, ya adelantó que su la Ley Bases debe rechazarse por completo.“No voy a apoyar la ley bases porque perjudica a La Pampa y a todas las familias argentinas”, dijo.

Luego fue el turno de Kronebeger, quien dijo que no votará Ganancias, uno de los puntos del Capítulo del Paquete Fiscal: “En Ganancias siempre tuve una postura a favor de su eliminación, por eso no estoy de acuerdo con esta medida impulsada por el gobierno, ni con el piso que se pondrá. En estas condiciones, no lo votaré», expresó. La decisión llegó luego de que representantes del Sistema de Salud Pampeano le exigieran que no acompañe el proyecto promovido por el Gobierno de La Libertad Avanza.

De la misma manera, Victoria Huala confirmó que no acompañara el aumento de Ganancias en la votación de la Ley Bases. «Votaré en contra en particular contra la restitución del impuesto a las Ganancias», dijo y agregó: «el sueldo no es ganancias». Huala también dialogó con los referentes de los centros de salud pampeanos.

Tanto Kroneberger como Huala consideran que «hay que darle las herramientas» a Javier Milei para gobernador y por eso manifestaron el «voto a favor» de la Ley Bases.

