Orden de desalojo masivo en el Nuevo Salitral: “Vamos a luchar por el techo de nuestros hijos”

Vecinas y vecinos que viven en el asentamiento anticiparon que van a resistir la medida judicial y criticaron al intendente: “que nos cierre la puerta es una falta de respeto, somos laburante, también somos vecinos y vecinas”, indicaron. A pesar del cierre de puertas, lograron ingresar por la puerta lateral al protón que da a la calle Lisandro de la Torre.









Una protesta pacífica fue tratada como peligrosa por las autoridades municipales. Las personas que protestan temen perder el techo que construyeron en el Nuevo Salitral. “Son cinco familias que están notificadas y las que les dieron cinco días hábiles para que se vayan, pero la nota dice que va a ser un desalojo masivo”, contó Soraya a Plan B. Es madre de tres hijos y vive en el lugar desde 2019.

En total viven 30 familias: “entre ellas estamos nosotros que vivimos en el salitral desde hace tres años buscando un techo para nuestros hijos, no tocó el tema de que los alquileres son muy caros, no te aceptan chicos en los alquileres, y entonces dónde vas?”, se preguntó Soraya.

Respecto de la ayuda recibida por el estado, dijo que “la Municipalidad nos ha llevado mes por medio una bolsa de alimentos. Cuando llovió muy fuerte, nos dieron un nailon para nuestros techos, que no sirvió de nada”.

Contó que “varias familias hemos construido con esfuerzo propio, nadie nos dio nada. Hemos edificado con cerámicos, con material, con pisos de cemento. Vamos a luchar por el techo de nuestros hijos. Queremos que nos den a pagar un terreno, no queremos que nos regalen nada, yo trabajo, todos trabajamos y con eso le damos de comer a nuestros hijos”.

Soraya aseguró que “desde que estamos ahí nunca se inundó. No tenemos luz, no tenemos agua, nos alumbramos con una batería que nos puede cargar algún familiar. Alguno puede tener un grupo para tener electricidad, pero la estamos luchando para tener un techo”.

“Los alquileres te piden garantías de 50 mil pesos y no te dejan entrar si tenés hijos. Nos sentimos abandonados por la municipalidad, por el Gobierno, estamos anotados en el IPAV. Algunos llevan 11 años anotados”, dijo.

“Queremos que el intendente nos reciba, no podemos quedarnos en la calle con nuestros hijos. Yo tengo tres hijos. A mi no me han ofrecido ni ayuda, ni alquileres, ni nada. Pero a los que se los ofrecieron, tampoco les sirve, porque es por tres meses y te vovlés a quedar en la calle”, agregó.

“Estamos nerviosos por el tema del desalojo, estamos mal. Que nos cierren las puertas es una falta de respeto, somos laburantes, somos gente, no somos chorros. Es la primera vez que salimos a la calle para defender el techo de nuestros hijos”, finalizó.

Habitantes del asentamiento el Nuevo Salitral lograron ingresar por la puerta lateral del portón que estaba cerrado en la calle Lisandro de la Torre y entregaron un pedido de audiencia con el intendente de Santa Rosa y subieron las escaleras hasta el primer piso, donde el Concejo Deliberante se encontraba sesionando.

Las y los ediles interrumpieron la sesión para escucharlos. Dijeron que no podían hacer nada porque estaba actuando la justicia y la viceintendenta Paula Grotto informó que en esos momentos el intendente Luciano di Nápoli realizaba gestiones en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en búsqueda de alguna solución.

