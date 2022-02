Convocatoria del “Sapo”, rotura de asfalto nuevo y un reclamo para que “no vuelva más al barrio”

Compartir esta noticia:











El corte de la avenida circunvalación puso otra vez de relieve las diferencias en el barrio Matadero. Integrantes de distintas organizaciones piden que "el Sapo no vuelva más al barrio porque le cagó la vida a muchas chicas y chicos"









La protesta de familiares de Héctor Mario Valquinta, su hijo Gonzalo y su esposa Jésica Rosignolo (detenidos por la agresión a Rodrigo donde se los investiga por intento de homicidio), para que se abran las cámaras de vigilancia del día de la agresión que terminó con el joven en terapia intensiva, se extendió por más de dos horas y generó la rotura del asfalto nuevo en la avenida circunvalación. La quema de gomas hizo “reventar” el concreto en los lugares donde fueron encendidas.

Pero también, esa protesta volvió a exhibir la división del barrio dónde la familia Valquinta asegura hacer trabajo para el vecindario, pero las organizaciones sociales cuestionan sus prácticas y llevan adelante acciones para prevenir la violencia doméstica, erradicar la prostitución y evitar el consumo de drogas.

En pleno inicio de la pandemia, el 17 de agosto de 2020, la disputa territorial tuvo su punto más alto cuando Héctor Mario y Jorge Valquitna fueron filmados en el momento en que agredían a las personas que llevaban adelante una actividad de la escuela infantil de fútbol del Club Atlético Deportivo Matadero.

En ese momento, Jésica Rosignolo, conducía la comisión vecinal y ese incidente dejó al desnudo la disputa territorial en el barrio. La familia Valquinta controlaba la comisión, pero del otro lado se alinearon las organizaciones sociales para denunciar que los problemas del barrio estaban relacionados con las actividades del exboxeador.

En el Matadero tienen sede una escuela primaria, una posta sanitaria, tres clubes, la fundación Wetraché y realiza un trabajo social la agrupación FTV – Miles, entre otras.

Drogas, prostitución, violencia

Una vecina del barrio llegó esta mañana al corte de la avenida circunvalación para mostrar la otra versión de los hechos por los cuales se hizo el corte de la ruta.

Dijo que “ellos (por Héctor Mario y su familia) atacaron en pleno entrenamiento a una piba que estaba con puntos, recién parida. Cuando Rodrigo se quiso ir de la escuela de boxeo, le hicieron la vida imposible”

“No podemos permitir que una persona así siga en este barrio Hay una pibita que murió y todavía no se esclareció. El Sapo no pensó cuando golpeó a su hijo, lo dejó tirado. La manera de usar a esta pobre mujer Leticia (Bustamante, madre de Gonzalo, uno de los detenidos), que sabemos la violencia que padeció de este hombre. Le dije ‘venis con una foto de la Rosignolo, vos pensás que te van a acompañar. Yo la entiendo a Leticia como mamá que quiere sacar al hijo, que también es una víctima más del padre. Está acá como consecuencia de lo que hace su padre”, señaló.

“El problema es que acá todo tiene que ser de él. Rodrigo venía muy perdido con las adicciones cuando estaba con él. El Sapo no hace ninguna tarea social, es una pantalla, les da droga, los usa como soldaditos, que es lo que hacía con Rodrigo hasta que se dio cuenta y se fue”

“Los vecinos no queremos que él venga más porque cagó la vida de muchas chicas con la prostitución, con la droga, con la violencia. Él siempre niega todo, él decía que no era así, niega hasta lo evidente que queda grabado en las cámaras”, añadió.

Recordó que “hasta tomó la fundación Wetraché y me estás diciendo que estás haciendo tareas sociales. Todos los políticos que lo apañan son como ellos, no podés apañar a un violador y un proxeneta. No pueden salir a apañar una persona así”, acusó.

Convocatoria

La protesta de hoy fue convocada por el propio Héctor Mario Valquinta por medio de un audio de Whats App donde dice “habla el Sapo, no hemos podido conseguir solución con la justicia y seguimos en cana. Le he pedido a toda mi familia que salgan a protestar y les pido a todos que apoyen a mi familia cómo yo los he ayudado a todos y quemen un par de gomas porque la fiscal nos tiene presos por oficio, ni siquiera tienen una denuncia, y se están comiendo un abuso”.

“Hoy les pido apoyo, que estén con mi familia, solo tienen que estar, no tienen que hablar. Hoy les pido ayuda a todos, gracias”, cerró la convocatoria que hizo desde su lugar de detención.

