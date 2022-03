Sigue la semana de Malvinas: “fueron las 28 horas más largas de mi vida”

Compartir esta noticia:











Hasta el domingo, que cierra con una gala en el Teatro Español, se desarrollan las actividades por el 40 aniversario de la recuperación de Malvinas en 1982. La carpa se instaló en terrenos del ferrocarril de Santa Rosa.

La semana de Malvinas fue organizada por el Grupo de Esposas, la Agrupación Hijos de Héroes de Malvinas y la Asociación HUMACS.









Jorge Maidana, uno de los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de La Pampa, contó que “hasta el día sábado vamos a estar acá en la carpa y el domingo finaliza con una velada en el teatro Español. Acá se puede ver todo material símil como la maqueta del avión Súper Etendar, donada y realizada por Mariano Alvarado, que hundió el portaviones Shefield, que fue piloteado por el pampeano Augusto Bedacarratz, también está la del Crucero General Belgrano que hizo Juan Carlos Obando, muchas fotografías, carpas, armamento, balsas y materiales que se usaron en la Guerra”.

– ¿Que balance hacen hoy’

– Son muchos sentimientos encontrados, con 21 años tenía soldados de 20 a cargo y con ellos mantenemos el contacto permanente.

– ¿Ya lograron el reconocimiento que se merecen?

– Creo que ya está el reconocimiento, a veces hay sectores de la sociedad te abren un poquito más la herida, pero en términos generales ya está el reconocimiento. Las cosas que nos dan, cómo nos tratan, es una caricia al alma.

Crucero

El 2 de mayo un ataque inglés hunde el Crucero General Belgrano de Argentina. En el hundimiento fallecieron los pampeanos Hugo Gatica (Limay Mahuida); Alberto Amesgaray (General Pico);

Daniel Lagos (Telén); y Jorge Pardou (Jacinto Aráuz).

Luis Pereyra se encarga de las charlas sobre el hundimiento del crucero General Belgrano, de donde sobrevivió aquel 2 de mayo de 1982.

– ¿Cómo es contarle lo vivido a personas que no habían nacido en el momento de la Guerra de Malvinas?

– Comentarles lo que yo viví es muy lindo porque vos les ves las caritas a ellos que se preguntan ‘cómo pudieron hacerlo’. Es el deber mío contar cómo sobrevivimos y de las cosas cómo jóvenes que tienen para adelante. En esos momentos aparece el otro yo que te hace sacar fuerzas para resolver los problemas. Me tocó vivirla, con frío, mojado, congelado y les digo que sigan para adelante, que tienen que vivir, que sale ese otro yo. Les pido que no se dejen caer por nada y lo toman de muy buena manera. El silencio que ellos hacen, la atención que prestan, demuestran el interés por lo sucedido.

– ¿Dónde estabas cuando impacta el primer torpedo?

– Estaba en proa del cañón 2 por tomar la guardia. De repente sentí un golpe, se nos llenó de agua la cubierta y ahí nos dimos que nos estábamos hundiendo porque el barco se puso de costado, se escoró, y empezó todo. No sabíamos si temblábamos de miedo, de frío, y había que tirarse al agua en la balsa para tratar de salvarse.

– ¿Y en la balsa como resistieron?

– Les contaba que las primeras horas me orinaba encima y era lo calentito que sentías en las piernas. Después con el correr de las horas sentís cada vez menos, te vas quedando sin piernas, yo me mordía y no lo sentía, pero salen las ganas de vivir. Nos apoyábamos el uno al otro, oreja con oreja, tratando de resistir. Así fue hasta el otro día que nos recataron. Fueron las 28 horas más largas de mi vida.

– ¿Confiaban en ser rescatados?

– En realidad no sabés qué va pasar, a las 10 de la mañana de ese lunes habíamos sido reconocidos por el avión, sabían dónde estábamos y hasta las 10 de la noche, al ver que no venían, pensamos que no nos iban a encontrar. Después vimos la luz de un barco y por una ola muy alta, se dejó de ver y se nos cayó la moral, hasta que finalmente nos rescataron.

– ¿Te veías con los pampeanos que murieron en el hundimiento?

Con el que me vi el sábado fue con Daniel Lago, que era suboficial, y siempre lo jodía para que me diera un poco de café y azúcar. También con Jorge Pardou nos vimos hasta el 2 de mayo porque compartíamos el mismo lugar. Hace pocos años nos enteramos la forma en que el muere: fue bajo la lancha motor por salvar balsas, el bajó la lancha motor para sacar balsas del barco y en un momento una ola le dio vuelta la lancha y no pudo salir.

Según el Centro de Veteranos de La Pampa, los excombatientes, son 59: ALONSO, Sergio E.; ARANDA, Pedro A.; ARCE, José L.; ARIAS, Carlos A.; BALMACEDA, Miguel A.; BARIDON, Silvio D.; BARTEL, Horacio 0.; BECERRA, Jorge N.; BRITOS, Mauricio A.; CACERES, Jorge L.; CALMELS, Carlos A.; CHIRINO, Carlos A.; COLLADO, Angel 0.; CONTRERAS, Rolando B.; DE GIOVANI, Raúl C.; DIAZ, Guillermo G.; EULIARTE, José A.;

FERNANDEZ, Héctor; FERRERO, José 0.; FIGUEROA, Orlando E.; GAITAN, Héctor H.; GAITAN, Jorge G.; GAITAN, José L.; GALBIATTI, Javier; GHIBAUDO, Eduardo L.; GONZALEZ, Aldo N.; GONZALEZ, Juan C.; GUZMAN, Miguel A.; HERRERO, Adrián E.;

KATZ, Sergio E.; LACASA, Daniel F.; LIÑEIRA, Hugo R.; LOPEZ, Pablo; CONTRERAS, Antonio; LUCERO, Jorge L.; MAYER, Santiago J.,MERCOL, Pedro 0.; MIÑO, Oscar A.;

MIRANDA, Juan C.; MONTERO, Jorge F.; NOVILLO, Abel E.; OLGUIN, Emesto J.; ORELLANO, Enrique; OVERTS, Angel E.; OVIEDO, Carlos A.; PALACIOS, Daniel E.; PAYERO, Sergio A.; PEDRUELO, Eugenio; PELLITERO, Alejandro H.; PEREYRA, Francisco A.;

PEREYRA, Luis A.; PEREZ, Manuel B.; PEREZ, Raúl 0.; PRADO, Claudio 0.; RODA, Mario L.;

SANDOVAL, Hugo A.; SCHLOSSER, Carlos; SILIQUINI, Alberto L.; WAISPEK, Carlos A.; YOUNG, José R.

La agenda:

