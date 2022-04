Más de 20 años en la casa y los quieren desalojar: “vamos a ir hasta la Corte”

Compartir esta noticia:











Antonio Ramón Ruiz vive desde hace 22 años en una casa de la calle Pestalozzi al 385 de Santa Rosa. La justicia civil ordenó el desalojo en primera y segunda instancia. Volverán a apelar y adelantan que “vamos a ir hasta la Corte”

Plan B Noticias dio a conocer el caso del matrimonio que puede quedar en la calle por una maniobra inmobiliaria que consiguió aval en la justicia civil.









El 5 de marzo Plan B publicó la sentencia de la jueza civil Susana Fernández, quien ordenó el desalojo. Ruiz y Rodríguez apelaron el fallo, y volvió a ser re chazado. El matrimonio asegura que “vamos a ir hasta la Corte” y resaltan que “se puede probar que el comodato es trucho”.

Ruiz (75) habita la casa desde hace más de dos décadas. Llegó a compartirla con el dueño del inmueble, Saturnino Sander, fallecido hace más 22 años. En ese tiempo pagó tasas municipales e impuestos.

Hace 2 años apareció un hombre le hizo firmar a Ruiz un comodato sin tener papeles que acrediten sus derechos sobre el inmueble. Con ellos fue a la justicia y consiguió el desalojo. Ruiz no sabe leer ni escribir.

El hombre que intenta echarlos, con aval judicial, es Juan Carlos Ovejero, sin parentesco probado con Sander.

Rechazo

La semana pasada la jueza Susana Fernández volvió a fallar en contra de Ruiz al rechazarle la apelación. El matrimonio aseguró que “vamos a ir hasta la corte”.

Desde la defensa de Ruiz informaron que “con ritualismo y formalismo excesivo la jueza de primera instancia Susana Fernández no hizo lugar a los fundamentos de nuestra apelación, tomando como base un articulado y no el artículo 245 del Código Civil y Procesal de La Pampa”.

“En la sentencia definitiva no tuvo en cuenta la prueba de posesión efectiva que ejerció el sr Ruiz ni ninguna de sus pruebas ofrecidas y presentadas por esto mismo. Fue apelado, concediendo la misma jueza de primera instancia tal apelación interpuesta”, indicaron.

“En este caso debemos seguir con el recurso de apelación a fin de que la cámara de apelaciones analice en tanto hecho y derecho de la sentencia que hizo lugar al desalojo del sr Ruiz, tomando como base un comodato en el cual el sr Ruiz. Fue logrado con falsedad ideológica manifiesta y nunca se tuvo en cuenta la avanzada edad y los usos de posesión y actos que ejerció durante tantos años”, adelantaron

“Sanders, quien es titular del mismo, tuvo la voluntad que el sr Ruiz sea propietario del mismo”, “no tenido en cuenta tampoco que el sr Ruiz abonó rentas de la municipalidad. La deuda era de 500 mil pesos y si no se hubiera hecho ese pago, se habría ido a remate”, aseguraron.

“Hoy no ha resuelto con derecho efectivo a ser revisada la sentencia en segunda instancia, que siempre fundamentó su defensa en la vulnerabilidad. Cuestión que nunca fue escuchado por la jueza competente, ya que no arbitró las medidas necesarias para resolver la cuestión, teniendo principalmente en cuenta los derechos humanos del sr Ruiz”, denunciaron.

Además la defensa resalta que “Ovejero no tiene título suficiente para promover la acción” y sin embargo la jueza “le hizo lugar y falló a su favor”. La “parte actora nunca presentó en forma procesal, testamento y o declaratoria al respecto, solo dos comodatos suscriptos de manera maliciosa sabiendo la avanzada edad y la vulnerabilidad del sr Ruiz”.

¿Trucho?

Ruiz y Rodríguez accedieron a prueba documental que muestra una total diferencia entre las firmas de Ovejero en la extensión del comodato y la que figura en la causa judicial.

A partir de esa documentación apelaron la decisión de la justicia, pero la jueza Fernández no les hizo lugar.

“Si nos echan a la calle, no tenemos cómo vivir, con la jubilación comemos o alquilamos”, graficó Silvana.

“En 22 años ninguna de las personas que dicen tener derechos sobre el inmueble pudo aportar documentación que pruebe parentesco con el dueño, o un título de compra venta sobre el inmueble”, resaltaron.

“Fuimos a Catastro de la municipalidad y ahí figura el dueño que falleció, el señor Saturnino Sanders. ¿Entonces por qué se anotó como poseedor en Catastro en Casa de Gobierno a Ovejero”, se preguntó Silvana Rodríguez

Agregó que ne esa dependencia “Ovejero pariente y conocidos. En la Municipalidad no figura y en la Provincia lo anotaron como poseedor sin tener la escritura eso. Me pregunto y quiero saber ya por qué la justicia no le pidió nada a este señor”, finalizó.

