Intento de toma en Germinal: la justicia indagó a los habitantes y Echeveste no los recibió

Compartir esta noticia:











Vecinos y vecinas de Villa Germinal recibieron esta mañana una citación policial por el intento de toma de tierras el sábado pasado. Hace varios años que esperan por una vivienda social y no tienen para pagar un alquiler a los valores que maneja el mercado inmobiliario de Santa Rosa.



En tiempo récord la justicia santarroseña actuó contra las 14 familias carenciadas que intentaron tomar terrenos fiscales y la Municipalidad no les dio la respuesta que buscaban: “Estamos indignados. Fue una tomada de pelo. Echeveste dijo que nos iba a recibir y se borró”, contó León Suárez, uno de los integrantes de las familias que quisieron tomar el predio de Quinquela Martín y Tito Fuertes.

Esta mañana tuvieron que ir a declarar a la justicia por la citación de Natalia Pordomingo, fiscala de Delitos contra la Propiedad y juicio Directo.









El sábado dejaron los terrenos por la promesa de una solución que les hizo el Secretario de Desarrollo social de Santa Rosa, Marcos Echeveste. Esta mañana, cuando fueron a verlo, no estaba y los atendieron asistentes sociales, que no les ofrecieron una solución de fondo.

“Fuimos a Errecalde y Francia y nos recibieron dos asistentes sociales que nos dijeron que nos querían anotar que necesidades tenemos. Eso ya lo hicieron un montón de veces. Ellas no tienen la culpa porque están trabajando. La culpa es de Echeveste que nos dijo que nos iba a recibir y se borró”, resaltó.

Suárez tiene 30 años, está separado, y vive en una pieza en la casa de la madre. Su hijo está con la madre en una vivienda precaria con su actual pareja.

“Estamos indignados. Fue una tomada de pelo. Lo mismo les pasó a los chicos del Salitral. Echeveste armó las reuniones y no fue a ninguna. Se cagó en su palabra”, aseguró.

“Dice que fue a hablar de manera pacífica y había policías llenos de armas, gas pimienta. Ni dejaron entrar comida para las familias”, recordó.

“Somos todas familias humildes que vivimos de changas, algunas pagan alquiler y ya no pueden. Viven en un sucucho, sin agua caliente, sin gas natural, llena de humedad, y te cobran más de lo que vale. Y hace años que están anotadas en el IPAV pero no les toca la casa”, contó.

“Hemos pedidos ayuda, garrafas, de todo, y nunca nos dieron nada. Y Echeveste dice que no pedimos nada, se fijó el último día, niega todo. Nos cansamos de pedir ayuda”, dijo.

“Nosotros no nos metimos en esos terrenos porque nos gusta, tenemos necesidades. Dicen que es un espacio verde. Está lleno de mugre. Nunca lo limpiaron, juntaba bichos, los vecinos lo mandaban a limpiar ellos porque juntaba ratas, y ahora dicen es un espacio verde”, señaló.

“Yo estoy viviendo de changas. No nos dan una casa pero por lo menos que nos den la posibilidad de pagar el terreno y nosotros después nos construimos nuestra casa. Porque hoy está impagable todo”, contó.

Las familias ahora enfrentan una causa por usurpación y fueron a declarar en el marco de la investigación que inició la fiscala Leticia Pordomingo, quien había pedido la intervención de las fuerzas de seguridad para desalojar el intento de toma.

“Nosotros queremos una solución. No una frazada o un mes de alquiler. No queremos que posterguen más esto porque no queremos llegar a la situación de tener que hacer otra toma”, pidió.

Las tierras que están en Quinquela Martín y Tito Fuertes se encuentran rodeadas de efectivos de las Fuerzas Especiales de la Policía para que nadie ingrese.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios