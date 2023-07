“Pretender salir impune de una tentativa de homicidio por una perspectiva de género no está bueno como sociedad”

Compartir esta noticia:

El abogado defensor del policía Gabriel Páez Albornoz señaló que está enfocado en probar la tentativa de homicidio de parte de su expareja, Yanina Coronel. La mujer denunció violencia de género y amenazas de muerte.

Benjamín Ortiz, abogado defensor del policía Gabriel Páez Albornoz, en el juicio contra Yanina Coronel, por supuesto envenenamiento, luego de haber ingerido un batido, dijo que está enfocado en probar la tentativa de homicidio. En referencia a la acusación de la defensora de Yanina, que sostiene que es víctima de violencia de género, dijo que los procesos van por vías diferentes.

El juicio que se la hace a la mujer por envenenamiento de un licuado que consumió su expareja comenzó el 25 de agosto. Ortiz sostuvo que la defensa de Gabriel “es con pruebas objetivas y determinantes” y que tratará de mostrar la autoría material del hecho, “con pruebas que apuntan a una sola persona, la señora Coronel”, agregó.

“Nosotros estamos centrados y focalizados en discutir la tentativa de homicidio doblemente agravada. Esa la idea como querellante y del Ministerio Público Fiscal”, afirmó al periodista Daniel Lucchelli.

“Yo no voy a hablar cuestiones de género porque entiendo que debería transitar por sendas diferentes, lo que es género y la tentativa de homicidio. No tengo nada contra el género, todo lo contrario, estoy a favor de la no violencia. Pero de mi parte, como querellante y desde el Ministerio Público Fiscal, estamos focalizados en lo que es la tentativa de homicidio”, agregó.

Consultado sobre cómo se habrían sucedido los hechos, Ortiz dijo que “es de público conocimiento que el ingirió un licuado de banana y se descompensó, terminando derivado al hospital, en estado crítico y al borde de la muerte. Ingirió un batido y se está tratando de probar qué tenía ese batido. Es lo que estamos tratando de mostrar en el propio debate”.

En referencia a qué se encontró en la batidora, Ortiz dijo que “se encontró una sustancia tóxica que produjo el desenlace final de mi asistido, que terminó internado un mes y medio en terapia intensiva, en el hospital Lucio Molas, al borde de la muerte”.

En cuanto a la declaración de Yanina Coronel, quien denunció a su expareja por violencia de género y amenazas de prenderla fuego, Ortiz sostuvo que “nosotros estamos focalizados en la tentativa. Pretender salir impune por una perspectiva de género, de una tentativa de homicidio doblemente calificado, no está bueno como sociedad”.

“Quiero decir que son dos temas que tienen que ir por sus vías y celdas diferentes: una cosa es la tentativa de homicidio doblemente calificada, agravada, otra cosa, es violencia de género. Para eso, hay un expediente en trámite, en el Poder Judicial, sobre violencia de género respecto a Albornoz, que está en trámite y cuya defensa soy yo y como querellante, la señora Coronel y su abogada”.

“En este expediente se está tratando de probar si hubo violencia de género o no, pero son dos cosas distintas, porque si no, entramos a discutir en un debate de tentativa cualquier cosa. Tampoco está bueno admitir como sociedad eso: hoy en día se discute como objeto procesal la tentativa de homicidio, doblemente calificada. Estamos tratando de determinar si una persona fue responsable de ese hecho o no”, agregó Ortiz.

Consultado sobre qué había hecho Coronel, el día del hecho, Ortiz recordó que fue a su domicilio a buscar cosas para cenar en su lugar de trabajo. “Portó un licuado de banana y lo ingirió en el lugar de trabajo. Se está tratando de demostrar e investigar si ese batido perdió su cadena de custodia, desde el momento en que mi asistido tomó contacto y estamos en ese itinerario”.

“Los demás policías no ingirieron el batido. Estamos enfocados en la tentativa y en la puesta en riesgo que se generó. No ingirieron el batido por circunstancia que desconozco, pero mi asistido les ofreció. Hay una puesta en riesgo muy grande con personas que no tenían nada que ver”, dijo Ortiz.

El juicio durará hasta los primeros días de agosto. “Están declarando testigos tanto propuestos por el Ministerio Público Fiscal, por la querella y la defensa y luego continuamos con los alegatos. Hay una contraparte, que se divide el plenario en un juicio de cesura, donde se discutirá la pena”.

Por último, Ortiz reiteró que “tanto la querella y el Ministerio Público Fiscal se centran en la tentativa de homicidio porque es el objeto procesal que estamos discutiendo”.

Cabe recordar que Yanina Coronel está acusada de homicidio en grado de tentativa. El juico se hace en el Tribunal de Audiencia, integrado por Andrés Olié, Daniel Sáez Zamora y la jueza Alejandra Ongaro.

La fiscalía es representada por Oscar Cazenave y Selva Paggi, mientras que la joven mujer, representada por la abogada Camila Aimar.

