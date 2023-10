La declaración de Juan Pablo II que enojó al obispo de Santa Rosa y obligó a Videla a hablar de los desparecidos (Nota II)

Compartir esta noticia:

En la segunda nota sobre el accionar de la Iglesia Católica en la dictadura militar (24-03/1976 – 10-12/1983), según sus propios documentos oficiales de reciente publicación, el obispo de La Pampa de entonces, Adolfo Arana, integró en 1979 una comitiva que se reunió con el Papa en Roma, la semana en que el Vaticano habló de desaparecidos. La declaración de Juan Pablo II generó la frase de Videla sobre los desaparecidos y el obispo de Santa Rosa, se puso del lado de los religiosos molestos con esos dichos del Pontífice, por los “inconvenientes” que podían causarles al regresar a Argentina.

En 1978 el cardenal Primatesta comenzó a programar las visitas ad limina al Papa Juan Pablo II, una reunión que deben mantener al menos una vez cada cinco años con el sumo pontífice. Programó cuatro grupos en distintas fechas, entre septiembre y octubre de 1979, pero por razones de agenda, el nuncio apostólico, Pío Laghi, suspendió la primera y los otros tres grupos fueron reorganizados en dos.

El 28 de octubre 1979 el obispo de Santa Rosa, Adolfo Arana, integró el segundo grupo, encabezado por el obispo de Corrientes, Jorge López. Las anotaciones oficiales son elocuentes: nadie le planteó al Papa la cuestión de los derechos humanos.

El temario incluía: Colegialidad Episcopal; Familias; Juventud; Parroquia, piedad popular; Vocaciones; Acción Católica; Congreso Mariano Nacional; Paz interior del país.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Argentina, en los documentos difundidos en el libro La verdad los hará libre, aclara que solo “algunos de estos fueron abordados”. Y hace un llamado a pie de página, donde se menciona lo conversado, y no aparece la “Paz interior del país”; ni los derechos humanos.

“Entre otras consideraciones, Primatesta, en el saludo al Papa, le agradeció las gestiones a favor de la paz en el conflicto limítrofe con Chile, referenció la participación activa de los laicos en la Iglesia, el crecimiento de las vocaciones sacerdotales y las celebraciones del Año Mariano Nacional”, se lee en la documentación oficial.

“López en el saludo al Santo Padre, recordó al cardenal Caggiano -fallecido unos días antes-, le agradeció al Papa su intervención en el litigio por el Beagle y confió en recibir orientaciones para la labor pastoral de los obispos”, agrega.

Y aclara “observamos que la cuestión de la violencia como preocupación pastoral no fue mencionada puntualmente en los discursos introductorios que dirigieron al Papa los arzobispos que presidieron los dos grupos mencionados”.

A pesar de la postura de la delegación argentina, la cuestión de los Derechos Humanos sería mencionada en el “Ángelus” por el Papa, ya que había conocido las denuncias por el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que, en septiembre, un mes antes de la visita argentina, se reunió con autoridades gubernamentales, eclesiásticas y con familiares de detenidos desaparecidos.

Incluso, antes de eso, las Madres de Plaza de Mayo llegaron a acercarse al Vaticano luego de varios intentos. Le enviaron varias cartas y les prometieron que el Papa las iba a recibir en persona. La reunión no se dio, pero las misivas llegaron al sumo Pontífice, con denuncias y detalles de la persecución política, las torturas, desapariciones y asesinatos.

Ese informe y las cartas llegaron a Roma antes de que la delegación encabezada por Primatesta, preocupada por la imagen internacional del país que provocaba la “propaganda marxista” y “anti Argentina”, lograran intervenir para callar a Juan Pablo II.

Ángelus

El mismo día en que recibió a la delegación que integró Arana, Juan Pablo II haría la primera mención pública sobre la violación a los derechos humanos, y desataría una reacción airada de los propios obispos y de la dictadura militar.

Fue en el contacto con los feligreses, desde la ventana de la Plaza San Pedro, donde minutos antes del ritual católico, abordaba los temas de la semana que le generaban preocupación. Luego, los repitió en el “Angelus”, donde habló “El drama de las personas perdidas o desaparecidas”.

Ante los miles de personas que cada domingo iban a escucharlo, señaló:

“No podemos olvidarnos cuando nos ponemos ante Dios, nuestro Padre, y cuando nos dirigimos a la Madre de Cristo y Madre de todos los hombres. Así, con ocasión de los encuentros con peregrinos y obispos de América Latina, en especial de Argentina y Chile, se recuerda frecuentemente el drama de las personas perdidas o desaparecidas. Roguemos para que el Señor conforte a cuantos no tienen ya la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos. Compartamos plenamente su dolor y no perdamos la confianza de que los problemas tan dolorosos sean esclarecidos para bien no solo de los familiares interesados, sino también para el bien y la paz interna de esas comunidades tan queridas para nosotros. Pidamos que se acelere la anunciada definición de las posiciones de los encarcelados y se mantenga un compromiso riguroso de tutelar, en cada circunstancia en que se requiere, la observancia de las leyes, el respeto a la persona física y moral, incluso de los culpables o indicados de infracciones”, dijo Juan Pablo II ante una multitud en el Ángelus.

Si bien el discurso del Papa parece hacer mención a un pedido de los obispos, la documentación de la CEA lo contradice: López, quien encabezó la delegación de la que participó Adolfo Arana, todavía en Roma, le agradeció las palabras que les destinó en privado, pero le hizo llegar al sumo pontífice el descontento por la mención pública a los desaparecidos y le advirtió por los inconvenientes que esas palabras le podrían generar cuando volvieran a pisar suelo argentino.

Desaparecidos, Videla, Villarruel y Milei

El Ángelus provocó la inesperada declaración del dictador genocida, Jorge Rafel Videla, en diciembre de 1979, donde reconoce que mataron y desaparecieron personas.

Cuando los obispos regresaron, Videla se reunió con la cúpula de la Iglesia Argentina, e inclusio tuvo una conversación telefónica con el Vaticano, por medio del cardenal Pio Laghi. En esa charla, si bien el dictador estaba molesto por la mención del Papa sobre los desaparecidos, lo que más le preocupaba era conseguir la meidación del santo pontífice en el conflicto bélico con Chile por la soberanía en el canal de Beagle.

Esa carta, que será el inicio de la tercera nota sobre la relación de los obispos con la dictadura, entre ellos el de La Pampa, revela que al dictador no le importaban los desaparecidos, pero, será el prolegómeno de la declaración ante el periodista José Ignacio López (luego vocero presidencial de Raúl Alfonsín), que le preguntó por los desaparecidos: “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos. Están desaparecidos”, le dijo el dictador que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, visitaba en la cárcel para escucharlo fundamentar el genocidio.

Este domingo 1 de octubre, el propio Milei se sumó a la visión de Villarruel (hay que decir que hasta ese momento había evitado referirse a la defensa de la dictadura que hace su compañera de fórmula), y lo hizo para que no queden dudas: usó las mismas palabras que uno de los tres jerarcas militares, Emilio Eduardo Massera (NdelaR: los otros dos fueron Videla y Agosti), usó en el juicio a la junta militar para justificar la tortura, desaparición de personas, robos de niños, niñas, violaciones sexuales, picanas eléctricas, submarinos secos y mojados (cortar la respiración con una bolsa o hundiendo la cabeza de la víctima en agua), vuelos de la muerte (arrojar personas vivas al mar, atadas de pies y manos), y asesinatos.

“Villarruel visitaba a Videla cuando estaba preso”

Massera dijo que no debía defenderse de “haber ganado de una guerra”, cuestionó el juicio al señalar: “Lo único que sé es que aquí hubo una guerra, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales”.

Casi las mismas palabras usó Milei el 1 de octubre en el debate de candidatos a presidente de Argentina: “no fueron 30.000 los desaparecidos” sino “son 8.753” y consideró que “durante los 70 hubo una guerra donde las fuerzas del Estado cometieron excesos”, afirmó el político que en nombre de la libertad defiende la violación a los derechos humanos, anuncia la quita de derechos como el acceso gratuito y a la salud.

El obispo de La Pampa, hoy.

El obispo Raúl Martín manifestó ante Plan B Noticias sus temores por las propuestas de Javier Milei, lo que lo diferencia de sus antecesores en la cúpula eclesiástica. (ver nota abajo).

