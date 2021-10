La oposición bloqueó una compra directa y Santa Rosa no puede organizar la Fiesta Nacional del Teatro

Compartir esta noticia:











En una sesión del Concejo Deliberante marcada por la tensión y los cruces entre concejales y representantes del teatro, la oposición impuso su número para evitar una compra directa. Como consecuencia de la decisión de la UCR, el FreGen, Propuesta Federal y Comunidad Organizada, Santa Rosa no puede hacer la Fiesta Nacional del Teatro 2020 que fue suspendida por la pandemia.

Los bloques de la oposición no autorizaron a Di Nápoli a realizar contrataciones directas. Solicitan que se haga una licitación privada que hasta puede salir más cara que una compra directa.

Luego de la sesión, el Secretario de Cultura, Pablo Ferrero, informó que la fiesta no se puede hacer porque la oposición no acompañó la contratación directa de servicios de alojamiento y transporte, y debido a eso no se pudo organizar.

Costos

Desde el sector vinculado al Teatro indicaron que pueden venir de 400 a 300 personas y estimaron que una compra directa se “ajusta más a los gastos reales”.

Explicaron que “con una licitación privada tenés que comprar la comida, el hospedaje, gastos de movilidad, para un número hipotético de 400 personas, pero la realidad es que todavía los grupos están confirmando su participación”.

“Es decir que si pagan por 400 personas y vienen 300 personas, la Municipalidad gasta mucho más porque no se puede arriesgar a calcular menos. Una compra directa se paga por el número exacto de personas que finalmente vendrían”, agregaron.

Sesión

“Es necesario que esta gestión municipal salga de la comodidad de la compra directa y vaya a la incomodidad de realizar licitaciones públicas o privadas, como es en este caso, dijo Pablo Pera, presidente del bloque del Frepam.

Con la negativa de los tres bloques, la gestión no está autorizada a realizar gastos directos para la realización de la Fiesta Nacional del Teatro, que se desarrollará del 23 al 30 de octubre. El oficialismo necesitaba 8 votos y solo contó con los 7 propios.

Los bloques opositores de Propuesta Federal, Comunidad Organizada y el Frepam no acompañaron el pedido de Luciano di Nápoli de autorización para realizar compras directas para la realización de la Festa Nacional del Teatro.









Cabe recordar que el Ejecutivo había enviado dos proyectos de ordenanza pidiendo autorizaciones para contratar en forma directa servicios de transporte, gastronomía y hoteleros para la realización de la Fiesta, del 23 al 30 de octubre.

El presidente del bloque de ediles del Frepam, Pablo Pera Ibarguren, señaló que “hay que tener previsibilidad para la realización de este evento. En noviembre del año pasado, con la visita del Ministro de Cultura se inauguraron mejoras en el Teatro Español y en ese momento, se hablaba de Santa Rosa como sede de la Fiesta Nacional del Teatro”, afirmó Pera y recordó el acompañamiento del bloque a la realización de la Fiesta.

“Ahora no estamos tratando la celebración o no de la Fiesta Nacional del Teatro que valoramos apoyamos y somos conscientes del movimiento cultural y económico en la ciudad, sino lo que nos está pidiendo el Intendente es apartarse de la normativa legal para hacer contrataciones”, dijo Pera.

“En ese sentido, no estamos ante una cuestión de innovación o ajena a las previsibilidades normales para la realización de esta Fiesta. Por eso, en el día de hoy enviamos un comunicado de prensa con nuestra posición. Es necesario que esta gestión municipal salga de la comodidad de la compra directa, que les da comodidad a los funcionarios en el desarrollo de las contrataciones y vaya a la incomodidad de realizar licitaciones públicas o privadas, como en este caso y adecuarse a los mecanismo de contratación. Eso garantiza la transparencia, la pluralidad de oferentes y la posibilidad de participación de todos aquellos que quieran ser contratados para esta gran fiesta”.

“Es importante aclarar a los artistas aquí presentes que deben realizarse todas las organizaciones en la Fiesta Nacional del Teatro, a través de mecanismo establecidos. Así, el bloque, ante el pedido del intendente, no vamos a acompañar los dos despachos, ni la de contratación del transporte, ni de alojamiento y solicitamos que se hagan las licitaciones para la contratación del transporte y el alojamiento”.

Por su parte, Marcelo Guerrero, del bloque de Propuesta Federal, expresó que “esta es una situación incómoda para mí, pero más allá de eso, tenemos una función principal que es velar por los intereses de los vecinos que nos trajeron a este lugar con su voto”.

“No considero que esto es una cuestión política, ya que acompañamos la Declaración de Interés Municipal para la Fiesta Nacional del Teatro, pero en este caso, adelanto mi voto negativo”.

En el caso de Comunidad Organizada, Fabiana Castañeira también recordó que acompañó la declaración de interés y dijo que “no acompaño este despacho que se salta todos los controles, es como firmar un cheque en blanco, que sabrá Dios, con qué transparencia cuenta”.

La edil del Frepam, Claudia Giorgis, dijo que “no entiendo esa lógica de algo que se pudo haber hecho bien, mediante una licitación privada. Las razones de fuerza mayor no son porque el Ejecutivo Municipal lo crea así. Una fuerza mayor es una catástrofe, ajena y que no se puede resolver de otra manera”, precisó.

“Fue un orgullo ver ayer la presentación de esta Fiesta en el Teatro Nacional Cervantes y lo hermoso que será para provincia, contar con ese compromiso cultural. Durante la pandemia hemos presentado una serie de proyectos vinculados con la reactivación. Pero esto no es lo que está en discusión. No entiendo por qué en estos diez no se llamó a una licitación privada. Sea por inutilidad o por intencionalidad, el Concejo Deliberante no está para quedar pegado en estas cosas, estamos para que cumplamos con la normativa vigente. Y no es poner palos en la rueda ni una cuestión política. Ahora, en diez minutos, cuando se vote, los técnicos tendrán que hacer una licitación privada. La diferencia entre una cosa y la otra es que una transportista pequeño o un hotel que no pertenezca a la Cámara, pueda presentarse. Cuando se permiten este tipo de cuestiones, de contrataciones directas no le va bien a los vecinos de la ciudad ni a la municipalidad de Santa Rosa”, agregó. Giorgis.

Desde el oficialismo, Juan Lima discrepó con la oposición y sostuvo que sí es una cuestión de fuerza mayor. Argumentó que ediles opositores ya autorizaron compras directas, en el caso del Banco de Herramientas. “Correspondía una licitación privada, sí, pero sabemos las complejidades que hay para llevarlas a cabo. En la comisión también se cuestionó el criterio de elección de los hoteles y se explicó que el Departamento Ejecutivo pidió información a la Cámara Hotelera y que luego no se le indicara al Ejecutivo responsabilidades de favorecimiento”.

“También se consultó en comisión el procedimiento de contratación de medios de transporte y el concejal Pablo Pera pidió una apertura para contemplar a propietarios menores y los funcionarios accedieron a eso. El objetivo principal es que la Fiesta Nacional del Teatro, se pueda realizar. La oposición habla de falta de transparencia y de cuidado de recursos públicos, no les están importando los recursos públicos ni la falta de transparencia, esta es una clara decisión política irresponsable, de poner palos en la rueda a un evento muy esperado en Santa Rosa. Acá no hay falta de transparencia ni apartamiento de la normativa, los concejales y concejalas de la oposición que se niegan a aprobar esta ordenanza, hace un mes aprobaron una ordenanza de la misma manera, para la compra directa de herramientas para el Banco de Herramientas a beneficiarios que lo estaban esperando. Ya han votado una ordenanza de este tipo y ahora de manera irresponsable, se niegan a aprobarla, poniendo palos en la rueda”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios