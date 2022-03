Jefes de Vialidad Nacional respaldan a Izaguirre, cuestionado por un gremio en La Pampa

Compartir esta noticia:











Las y los jefes de Vialidad Nacional respaldaron a Martín Izaguirre. El gremio lo acusó de macrista y perseguidor de trabajadores.

Todos los jefes de distrito de la Dirección Nacional de Vialidad manifestaron un “apoyo rotundo y unánime” a la gestión de Martín Izaguirre, Jefe del 21° Distrito La Pampa, “quien ha sido cuestionado por uno de los sindicatos que forman parte de la repartición pampeana”, señalaron.









Los funcionarios enviaron y firmaron una nota para el Administrador General de la institución, Gustavo Arrieta, donde respaldan las acciones realizadas por Izaguirre y resaltan la importancia de haber recuperado la función primordial de la DNV. El documento oficial lleva la firma de los jefes de los 24 distritos y del Gerente Ejecutivo Regional, Patricio García.

La carta:

Por la presente, las y los abajo firmantes, Jefas y Jefes de Distrito de Vialidad Nacional nos manifestamos ante los ataques a los que está siendo sometido nuestro par, MARTIN IZAGUIRRE, Jefe del 21° Distrito – La Pampa, sumándonos a las distintas voces de respaldo a su gestión.

Hemos asumido después de una gestión nacional que paralizó obras y proyectos, persiguió agentes, congeló la carrera administrativa, despidió personal sin sumarios previos, no reemplazó personal vacante, no incorporó maquinarias, equipos, ni movilidades, etc., dejando una institución desmoralizada, con personal maltratado e ignorado, sin obras y sin capacidad operativa de atender las extensas redes nacionales en cada Distrito. Todo esto, dando el marco propicio para los negocios privados traducidos en los tristemente célebres Contratos PPP.

A pesar de eso asumimos una gestión con convicción y orgullo, realizando esfuerzos extraordinarios transitando una pandemia, readecuando tiempos y modalidades de trabajo y resguardando por sobre todo a las y los agentes de Vialidad Nacional, volviendo a poner en marcha una institución que es clave para el desarrollo nacional y local.

Los tiempos de proyectos, procesos y obras, son extensos y conocidos por cada trabajador y trabajadora de Vialidad, quienes saben el daño que provocan los tiempos improductivos.

Nos asombra ver este tipo de ataques, ante una gestión que, en todo el País con una mirada federal, ha reactivadoobras, generado convenios de trabajo y de obras, desactivado los escandalosos contratos PPP, reequipado los Distritos, ampliado facultades a Jefes y Jefas, y en lo que a Recursos Humanos respecta, retomado las paritarias, ha comenzado con los trámites de recategorizaciones de personal históricamente congelado, gestionado cargos de estructura, reincorporado agentes cesanteados sin sumarios previos, iniciado a estudiar reconocimientos de áreas existentes y nuevas, reconocido bonificaciones, se ha comprometido en el abordaje de temáticas de género y diversidades, etc.

En este marco, expresamos nuestro apoyo al desempeño de Martin IZAGUIRRE, Jefe del 21° Distrito – La Pampa, ante las embestidas que se encuentra enfrentando, por ejercer sus funciones en el marco de las acciones conducidas por nuestro Administrador Gustavo Arrieta y todo su equipo de trabajo, de las que nos enorgullecemos.

