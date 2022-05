Nuevamente amplían la denuncia contra el director Martín Izaguirre

Compartir esta noticia:











Desde el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, informaron que ampliaron la denuncia contra el jefe de Distrito Martín Izaguirre ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La ampliación es por “mala gestión” y “desconocimiento en las funciones públicas”.









Desde el gremio señalaron que “se ha ampliado la denuncia ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al inicio ante las autoridades de Casa Central de la Dirección Nacional de Vialidad. La ampliación radica en denunciar en esta oportunidad ante las autoridades de la Casa Central por la mala gestión del actual Jefe de Distrito Martin R. IZAGUIRRE y su desconocimiento en las funciones públicas que tiene como obligación. El mismo se debe a lo que ya se ha denunciado, no comprende o no quiere comprender lo normado en la ley especial CCT 874/07-E y Decreto 505/53, por el cual se creó la DNV y para qué. Se desprende de ellos sus funciones y las de todos y todas las/los empleados/as”.

La denuncia fue efectuada por el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, a raíz de que “el actual Jefe de distrito designado por la gestión de gobierno anterior a la que perteneció (Pro), confirmado por el actual Administrador Gral de la DNV Casa Central, no solo se centra en temas de violencia laboral, sino también en la falta de compromiso para con la ley especial – Convenio Colectivo de Trabajo – por el cual nos regimos (CCT 874-07 E) sino también en la falta de gestión para solucionar los problemas de nuestras rutas nacionales, tal para lo cual fue creada la Dirección Nacional de Vialidad”.

Desde el sindicato indican que “Toda la situación ya ha sido denunciada y publicada en los medios locales en donde se advierte la falta de gestión por parte de la Jefatura jurisdiccional respecto de la gestión en pos del mejoramiento de la red Nacional que se encuentra en esta provincia, es decir una ruta nacional en la Pcia de la Pampa, no es ajena a ella, aunque parecería que si al ver destinados los fondos Nacionales del presupuesto de la DNV, para el arreglo de las rutas provinciales, en vez de las nacionales, rutas provinciales que por censo tienen incluso muchísimo menos tránsito. Ya lo venimos advirtiendo”.

“Esta situación la han querido desmentir; lo hemos advertido públicamente y han salido al cruce desde la Jefatura y afines, queriendo tapar el sol con las manos; pero el tiempo nos dio la razón y nos la seguirá dando; ejemplo de ello es la RESOLUCION N° ROSOL-2022-484-APN-DNV#MOP, del 07/Abril del 2022, cuya referencia expresa: Licitación Publica Nacional N° 08/2018, FRACASADA . Esta obra correspondía a un tramo de la RNN° 152, que tiene un estado calamitoso y que tantos accidentes causa a diario, precisamente a la reconstrucción de la RUTA NACIONAL N° 152, TRAMO “EL CARANCHO”- ACCESO A PUELCHES, SECCION: KM. 72,06 –KM- 119,24, POR UN MONTO TOTAL DE OBRA DE $365.984.922,76”.

Expresan que Izaguirre “está más preocupado en como mortificar a los empleados del 21° distrito y otras yerbas, que en gestionar para lograr una recuperación en los caminos nacionales que son jurisdicción de este 21° Distrito. Su ineptitud se debe a lo heredado por quien fue por corto tiempo jefe anterior, Fabio C. Fernández, pero que a la fecha sigue teniendo la decisión, materializada en las acciones de Izaguirre. Fue Fernández a quien debieron remover del cargo de la jefatura por no estar a la altura de la situación cuando la provincia de La Pampa, casi queda aislada por anegación; asi fue expresado en su oportunidad por los diarios. Lo mismo paso con el interventor designado quien se presentó como “especialista en alteos”, pero resulto que el especialista jamás fue a uno. Fue este “especialista”, de la gestión de gobierno anterior quien convalido el deterioro de las rutas nacionales”.

Recuerdan que “El 21° Distrito de la DNV, desde 2015, viene teniendo mala racha en cuanto a las decisiones políticas a los fines de cubrir el cargo de Jefatura de Distrito, todos los últimos no han gestionado siquiera para que ocurra el mejoramiento de nuestra red nacional, pero hoy dia, lamentablemente debemos sumarle a ello la violencia que a diario se vive en la dependencia, también heredada de su antecesor, quien fuera su promotor”.

Desde el gremio afirman que “Existen en la actualidad más de nueve casos de violencia laboral psicológica y más de tres renuncias a esta DNV de agentes que no han aguantado la presión ejercida. En días pasados, se ha llevado a cabo una charla y taller respecto a temas que hacen a violencia laboral, tal como asi también fue informado por Radio Nacional por el actual jefe de distrito, y en apoyo a evitar cual quiere tipo de violencia laboral, situación muy alejada de la realidad en este 21° Distrito”.

“Ha sido la oportunidad de informar a las responsables del órgano de la DNV que han llevado a cabo el taller y charla sobre violencia de género, dando a conocer sobre los nueve casos de violencia, por lo que esperamos sea un órgano más que tome cartas en el asunto, y se interiorice sobre cada tema en particular. Esta situación, también fue heredada por Izaguirre de su antecesor, quien ya en 2019 había sido denunciado, por violencia laboral, por parte de dependientes directos de Izaguirre quien en ese momento era Jefe de la Div. Conservación”.

Sostienen que han denunciado “oportunamente y por la que Izaguirre ha tratado a este sindicato de no conducirse con la verdad; sobre ingresos de personal administrativo, con afinidad directa a quien maneja el distrito, y hoy dia se ha confirmado que no somos nosotros quienes no nos conducimos con la verdad, situación que queda demostrada con el ingreso de la Hija del Ing. Fernández y del amigo de Izaguirre a prosperar en esta semana. Situación que no respeta la bolsa de trabajo Sindical y por la cual desde hace años se encuentra en cola el ingreso de hijos de viales. Otra situación, fue la pésima gestión respecto al reconocimiento para con los empleados de la DNV, en cuanto a sus re categorizaciones, demostrando asi la falta de interés sobre el reconocimiento a las funciones y el respeto a la carrera administrativa, hoy avasallada por esta gestión”.

“Hemos denunciado, la falta de compromiso y gestión, y son todos estos ejemplos de ello, hace poco salió en los medios que el 21 ° Distrito recibía maquinaria para el mantenimiento de nuestras rutas, la situación es que si las recibimos, pero desde esa fecha las mismas se encuentran archivadas, sucias y con cables comidos por los ratones, en el campamento del Bajo Giuliani”.

“Estamos convencidos, y a la espera que las autoridades máximas de esta provincia se hagan eco de la situación que ya es voz populi, que ya ha sido planteada ´por este sindicato de base, que solo pretende ser desmentida por un grupo mínimo, el cual goza de amplios beneficios, a costa del mal estar de la mayoría de empleados; situación que conlleva mal estar a diario y que vemos que no se hace nada por nuestras rutas nacionales, razón de ello queda evidenciado en el fracaso de la licitación de la Ruta Nacional N° 152, licitación que prosperara a mediados del año 2018, y que desde esa fecha a la actual no existe documentación que avale que Izaguirre haya gestionado el cumplimiento del contrato cuya oferta fue adjudicataria de la obra; es decir no hubo gestión. La realidad es que la ruta nacional N° 152, ambas secciones de tramo, no pueden esperar más por el estado calamitoso y deplorable. Es una Ruta Nacional olvidada, una ruta nacional de mucha importancia porque conecta el centro del país con el valle de Rio Negro”.

Finalmente esperan que “las autoridades máximas de la provincia a razón de que fue el mismo Izaguirre quien reconoció su designación por parte del actual Gobernador, puedan encauzar la situación designando un titular que tenga poder de gestión y compromiso para con esta DNV”.

